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В контексте реформы налоговой системы Министерство финансов и Министерство здравоохранения возобновили дискуссии о том, где взять больше денег на здравоохранение, заявила вчера на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам заместитель госсекретаря Минфина по бюджетным вопросам Йоланта Плуме, пишет агентство LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.

Это означает, что политики снова могут договориться о введении государственного обязательного страхования здоровья, то есть увязать получение медицинских услуг с фактом уплаты социального налога. Плуме сообщила, что решение о новой модели финансирования здравоохранения может быть принято до октября этого года, когда Сейм должен представить проект госбюджета на 2025 год.

13-й Сейм приступил к рассмотрению в законе о финансировании здравоохранения радикальных поправок, увязывающих получение услуги здравоохранения с декларированным местом жительства, а также отказа от принципа двух "корзин" услуг здравоохранения. Сейм успел принять эти поправки только в первом чтении.

Нынешний Сейм решил продолжить работу над поправками к закону, предусматривающими введение единого объема оплачиваемых государством услуг здравоохранения и всеобъемлющего государственного обязательного страхования здоровья.

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