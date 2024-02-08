Результат экзамена станет основой для участия в конкурсе на поступление в выбранную гимназию.
Единые вступительные испытания по математике в 7-й класс пройдут 27 апреля 2024 года, а в 10-й класс — 11 мая.
Регистрация на экзамены продлится 14 календарных дней, и будет начата за три недели до самого экзамена.
Регистрация на вступительное испытание для 7 класса пройдет с 6 апреля по 20 апреля. Регистрация на экзамен для 10 класса пройдет с 20 апреля по 4 мая.
Зарегистрироваться на вступительные экзамены можно будет в электронном виде на сайте Департамента образования (здесь) в разделе "Регистрация на вступительную проверку".
У каждой гимназии будет определенное количество свободных для поступления мест. Регистрироваться на поступление можно в одну из шести столичных госгимназий: 1-ю, 2-ю и 3-ю гимназии, немецкую, Агенскалнскую и классическую гимназии.
За месяц до вступительных испытаний на сайте Департамента образования (здесь) будут опубликованы программы экзамена и примеры заданий.
Дополнительная информация будет доступна на сайтах рижских гимназий. В случае вопросов можно связаться также по электронной почте: iestajparbaudijums@riga.lv.