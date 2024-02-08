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Умер латвийский политик Янис Кузинс, сообщила его семья.

Кузинс родился в августе 1983 года, на момент смерти ему было 40 лет. В 2005 году Кузинса избрали депутатом Юрмальской думы по списку объединения "Родина" (Dzimtene), в который была включена представляемая им "Партия латвийской молодежи" (Latvijas Jaunatnes partija). В том же году Кузинс стал советником председателя Юрмальской думы по молодежным делам, сообщает LETA. Непродолжительное время он был одним из лидеров от партии "ЗаПЧЕЛ".

Занимал и другие должности в Юрмальской думе: был председателем Комитета по делам культуры, религий и спорта. Также был избран председателем Комиссии по аренде недвижимости Юрмальской думы и возглавлял юрмальскую Комиссию по закупкам.

С 2007 по 2009 год Кузинс был членом правления муниципальной структуры Jūrmalas ūdens.

Позже был кандидатом от нескольких партий на выборах в Сейм и в самоуправления, а также на выборах в Европарламент, но все разы — неудачно.

Был председателем правления движения "Латвия без нацизма". Организация Кузинса проводила протестные мероприятия 16 марта в День памяти латышских легионеров.

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