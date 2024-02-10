В Даугавпилсе прошел курс по медиаграмотности для людей пенсионного возраста. В течение десяти недель сеньоры изучали, как правильно воспринимать и интерпретировать полученную из различных медиа информацию. Проводившая курсы организация New East надеется, что вскоре удастся провести новый набор студентов в Даугавпилсе. А пока на очереди — соседний латгальский город Краслава.

Во всех странах Балтии проходят медиа-клубы для разной аудитории. В Даугавпилсе негосударственная организация New East провела цикл занятий по медиаграмотности для сеньоров. Участники слушали лекции и решали практические задания, рассказал Латвийскому радио 4 руководитель организации Йорен Добкевич, пишет Rus.LSM.

"Учились, как работает пропаганда, дезинформация. Чем отличаются факты от мнений. Также изучали, как работает искусственный интеллект, Chat GPT. Завершилась программа в Даугавпилсе, но это не означает, что мы не будем продолжать. На следующей неделе с понедельника запускаем два похожих клуба в Краславе", — отметил организатор мероприятий.

Впечатлениями от курсов поделились и сами участники. Так, Надежда призналась, что за время обучения сделала для себя очень много открытий. "Нам дали очень много информации, где мы можем еще все перепроверить. Насколько я это буду использовать, это другой вопрос. По крайне мере, кого-то я смогу направить, если есть сомнения", — рассказала она.

Одно из личных открытий за время программы Надежда назвала когнитивные изменения, когда на один и тот же факт люди могут смотреть по-разному.

Еще одна из участниц программы Инесе Норкаркле объясняет, что темы искусственного интеллекта, пропаганды, манипуляций в социальных сетях для нее были совершенно незнакомы.

"Все, что связано с интернетом вызывало оторопь у таких как я, а здесь страхи пропали. Эти предложения про деньги, про наследство, женихов… Все эти красивые картинки, которые создает искусственный интеллект, все тысячи лайков ты уже не ставишь, а только смеешься над этим", — отметила она.

Команда New East планирует запустить подобную программу в Даугавпилсе в следующий раз летом, но возможно получится провести еще курс и весной.

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