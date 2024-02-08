В Pasažieru vilciens сообщили, что в Вагонном парке будет усилена система видеонаблюдения и контроль периметра территории.

Во вторник, 6 февраля, новые электропоезда были дважды разрисованы граффити. Об одном из таких случаев сообщал портал Delfi. Pasažieru vilciens (PV) усилит охрану поездов в Вагонном парке в Риге, заверили агентство LETA представители компании.

PV передает подобные инциденты в Государственную полицию. Предоставляя всю необходимую информацию, включая видеозаписи, на которых зафиксирован акт вандализма с целью привлечь виновных к ответственности, — заверили в организации.

Причиненный поездам ущерб оценивают после того, как поезд приводят в порядок. Ущерб считают исходя из цены материалов, использованных для уборки, так и из стоимости рабочего времени уборщиков. PV также напоминает, что поезда застрахованы.

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