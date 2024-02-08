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Начата процедура конкурса на ежедневное содержание улиц Риги, сообщили агентству LETA в Отделе внешней коммуникации Рижской думы. В ходе открытого конкурса будут выбраны предприятия, которые в период см 2024 по 2029 год будут заботиться о состоянии улиц, мостов, транспортных путепроводов и пешеходных туннелей столицы.

На этой неделе Рижское самоуправление объявило о проведении консультации с поставщиками перед объявлением открытого конкурса "Ежедневное обслуживание транспортных сооружений с 2024 по 2029 год в Риге".

Цель консультации — предоставить возможность заинтересованным поставщикам ознакомиться с основными условиями планируемых закупок, а муниципалитету получить предложения по совершенствованию закупочной документации.

Обсуждение продлится до 20 февраля этого года. После этого самоуправление обобщит

поступившие предложения, а затем объявит о масштабной закупке на ежедневное содержание транспортных сооружений с 2024 по 2029 год.

Планируется, что претенденты на закупку смогут подавать предложения в течение 35 дней.

Закупка разделена на четыре части:

  • содержание транспортных сооружений на левом берегу Даугавы;
  • содержание транспортных сооружений на правом берегу Даугавы — в Центральном районе и Латгальском предместье;
  • содержание транспортных сооружений в Зиемельском районе и Видземском предместье;
  • содержание мостов, транспортных путепроводов и пешеходных туннелей.

По итогам закупки по каждой части будет заключаться отдельный договор. Самоуправление намерено заключить контракты с предприятиями, которые подадут заявку, отвечающим требованиям, с самым выгодным экономически предложением — то есть, с самой низкой ценой.

Ожидается, что максимальная общая стоимость контракта составит 210 миллионов евро.

Сейчас содержание улиц Риги обеспечивают два генеральных предприятия — Daugavas labā krasta izturētājs, в которое входят SIA Eco Baltia vide, SIA Rīgas tilti и АО "Ceļu pārvalde", а также Daugavas kreisā krasta uzturētājs, в которое входят SIA Rīgas tilti, АО Ceļu pārvalde un SIA Roadeks.

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