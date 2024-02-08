Синоптики дали прогноз на вечер четверга и пятницу. На большей части страны продолжится снегопад, местами — сильный. Предупреждают о гололеде на дорогах.

Вечером в четверг и с утра пятницы на большей части территории Латвии временами ожидается снег, местами сильный, сообщают синоптики Global Forecast System.

На севере страны существенных осадков не ожидается. Небо будет в основном облачным. Ветер слабый, преимущественно с востока, на дорогах — гололед.

Температура воздуха ночью опустится до -2…-8 градусов, при ясном небе на северо-востоке страны до -10…-15 градусов.

Максимальная температура днем в пятницу составит 0…-4 градуса, на северо-востоке -8 градусов.

В Риге временами ожидается снег, особенно сильный — ночью и утром. Будет дуть слабый восточный ветер, температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, а днем поднимется до -2 градусов.

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