Политические процессы — самое слабое место Запада в настоящий момент, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс на 82-й Международной научной конференции Латвийского университета.

Он подчеркнул, ,что началась новая эра, которая будет гораздо более непредсказуемой, неопределенной и со многими быстрыми изменениями. По его мнению, эти изменения в основном обусловлены уменьшением доминирующего положения Запада, быстрым развитием технологий и изменением климата.

"Если последние 30 лет означали глобальное доминирование Запада […], то теперь это доминирование исчезает, и появился целый ряд международных игроков, готовых бросить вызов Западу", — сказал эксперт по безопасности.

Если посмотреть на экономику, военное положение, а также инновации, то можно заметить, что Запад все еще превосходит другие страны, но область, где Запад начинает становиться хрупким, — это политика, добавил он.

"Слабостью Запада, на мой взгляд, в настоящее время являются политические процессы — неспособность договориться о чем-либо в принципе, даже в более однородных обществах, чем Латвия", — сказал эксперт.

"Время стабильности прошло, доминирование Запада и США ставится под сомнение, и войны будут все более реальным явлением. […] Конечно, мы должны понимать, что в разных сценариях, которые все еще находятся в наших руках, эти риски могут прийти и к нам", — сказал Сартес.

Он также затронул тему влияния технологий на общество. По словам Сартса, нормативные акты, регулирующие соцсети, появились слишком поздно, потому что надвигается следующая волна — искусственный интеллект, который создаст еще один скачок во взаимодействии и социализации общества. "Я подозреваю, что через пять лет мы будем вспоминать проблемы, вызванные социальными сетями, как старые добрые времена, когда проблем было гораздо меньше", — сказал Сартс.

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