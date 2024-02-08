При планировании изменений в системе выравнивания финансов самоуправлений, финансирования общего образования и других вопросов правительство будет учитывать интересы Латгале и специфику краев, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня на встрече с представителями Лудзенского и Балвского самоуправлений.

Как сообщили в Государственной канцелярии, во время встречи Силиня положительно оценила, что самоуправления Лудзы и Балви активно заботятся о благоустройстве населенных пунктов, инфраструктуре, возможностях активного отдыха для жителей и туристов, социальной поддержке, возможностях образования, а также поддержке местного предпринимательства.

"Всегда приятно встретиться с активными жителями Латгале и увидеть работающие хозяйства", — сказала Силиня, добавив, что один из министров должен посещать Латгале раз в месяц, тем самым поддерживая укрепление государственности и подчеркивая желание решать проблемы региона.

Кроме того, Силиня обсудила с руководителями городов и самоуправлений планируемые налоговые изменения, доступность средств ЕС и возможные программы поддержки, а также ход строительства забора на границе с Россией.

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