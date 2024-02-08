На выборы в Европарламент от "Объединения Младолатыши" будут баллотироваться член правления этой партии Рудолфс Бреманис, депутат Сейма Глория Гревцова, а под последним номером в списке значится бывший парламентарий Алдис Гобземс.

Кроме того, в предвыборный список включены: владелец фермерского хозяйства Kalnavoti Янис Дзенис, брокер по сделкам с недвижимостью Шарлоте Шулца, член правления партии Эдгарс Дарзниекс, переводчик Айвис Василевскис, специалист по психотерапии Анна Лиецкалниня, самозанятое лицо Янис Страумитис и домохозяйка Ольга Чернявска.

Также в список внесены: Кришьянис Валдемарс, член правления Egm Built Эдийс Грибустс, домохозяйка Гита Плауде, работник SIA L.E.A Эдгарс Арклиньш, домохозяйка Даце Вейнгарнере, страховой консультант Агрис Целитанс, пенсионер Андрис Берзиньш и член правления SIA Pro Tehnika Артурс Клебанс.

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