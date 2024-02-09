Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

Интенсивность нарушений на внешней границе Латвии в этом году во многом будет зависеть от событий по другую сторону границы, заявил в программе TV3 "900 секунд" начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) генерал Гунтис Пуятс.

По его словам, из-за давления нелегальной миграции из Беларуси прошлый год был очень трудным для пограничников — был предотвращен незаконный въезд в Латвию 13 863 человек, что потребовало больших ресурсов со стороны пограничников, Госполиции и армии.

Однако ГПО справилась с этой задачей, приняв комплексные меры –улучшалась инфраструктура, были ужесточены наказания за перевозку нелегальных мигрантов.

В настоящее время поток нелегальной миграции на границе Беларуси иссяк, однако есть информация, что он может возобновиться, как только перестанет действовать усиленный режим охраны границы в краях на границе с Беларусью. "Нельзя исключать, что нарушители ждут этого, чтобы снова пытаться нелегально проникнуть в Латвию", — сказал Пуятс.

По его мнению, одной из причин ухода мигрантов с границы могут быть зимние холода, однако в прошлом году попытки проникновения в Латвию продолжались и зимой. "Во многом это зависит от усилий противоположной стороны по дестабилизации ситуации как в Латвии, так и в Евросоюзе", — сказал генерал.

В пятницу в Колледже пограничной охраны в Резекне состоится собрание по итогам работы ГПО в 2023 году, на котором выступят Пуятс и госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов. Будут также награждены лучшие пограничники.

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