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В Детской больнице выросло число детей, которых разместили в стационаре. Это связывается с волной заболеваемости гриппом. Только за сутки 6 февраля число размещенных в палатах детей составило 102 человека. Всего коек в лечебном заведении менее 300. Хотят организовать более тщательный отбор пациентов для размещения в стационаре, но для этого нужно участие родителей пациентов.

В Детской больнице в Риге выросло число пациентов, которым необходимо лечиться в стационаре, сообщила агентству LETA представитель медицинского учреждения Илзе Олштейна.

С началом вирусного сезона в больницу привозят много детей. За последние две недели каждые сутки поступают по 200 несовершеннолетних пациентов. Так, 5 февраля поступил 231 человек. А 6 февраля в стационаре были размещены 102 ребенка как в рамках планового лечения, так и в случае чрезвычайных происшествий и острых вирусных заболеваний. При этом, всего мест в палатах — менее 300.

Во время эпидемии гриппа больше всего страдают дети до четырех лет, и в наиболее тяжелых случаях их приходится оставлять в больнице. Кроме того, многие дети ежедневно поступают в отделения на плановое лечение.

"Важно, чтобы ребенку в тяжелом состоянии не пришлось долго ждать свободного места в отделении. Поэтому семьям пациентов Детской больницы предлагается следовать предусмотренному регламентом порядку. А именно, ехать домой в день выписки до 11 часов утра, если в этот день еще не приняты какие-либо назначенные врачом лечебные процедуры", рассказала главврач Детской больницы Рената Снипе.

В ситуациях, когда у ребенка острые симптомы заболевания, но состояние не критичное, врачи Детской больницы предлагают оставаться дома. А родителям рекомендуют консультироваться с врачом по телефону.

"Есть дети, состояние которых при поступлении в Центр скорой медицинской помощи детской больницы настолько тяжелое, что их приходится размещать в стационаре. Но большинству из поступающих детей не нужна неотложная медицинская помощь или госпитализация, поэтому приема у врача приходится ждать довольно долго. В это время увеличивается риск заражения другими инфекционными заболеваниями как для детей, так и для сопровождающих", подчеркнула заведующая детских болезней больницы Алла Силова.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, родителей призывают пересмотреть необходимость обращения в больницу, поскольку большинство вирусных заболеваний можно лечить дома.

Понимая, что по вечерам и в праздничные дни невозможно связаться с семейными врачами, Детская больница нашла предлагает возможность родителям детей со всей Латвии консультироваться с высококвалифицированными педиатрами дистанционно.

Напоминают, что в случае посещения больницы пациентам и их родителям рекомендуют использовать маски и респираторы.

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