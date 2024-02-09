Около десятка установленных электронных табло на остановках общественного транспорта уже пришли в негодность, сообщили в Rīgas satiksme. Их решено заменить. Также разместят подобные табло и в пятидесяти других местах ожидания, где еще по-прежнему пользуются обычными табличками с расписанием.

Прошло одиннадцать лет с момента размещения больших электронных табло на десяти остановках в латвийской столице, пишет Rus.LSM по ссылкой на репортаж телеканала LTV.

Какие-то из них технически выгорели и стали темными, другие показывают неправильное время прибытия транспорта. Потому, их хотят заменить на новые, а также разметить подобные экраны в пятидесяти других местах ожидания.

Имеющиеся электронные табло всегда показывали время планируемого отправления по графику, а не отражали реальное положение движения. Сейчас часть экранов не показывают ничего, потому что технологически устарели. Поэтому Rīgas satiksme планирует в ближайшее время их заменить новыми, рассказала руководитель отдела общественных отношений Байба Барташевича-Фелдмане.

"В первом квартале этого года они уже должны быть. Надеюсь, что в какой-то момент зима совсем отступит, тогда и мы сможем успешно их заменить", — сказала представитель компании.

Заменят десять старых табло, но установят еще пятьдесят новых.

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