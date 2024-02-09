Партия "Новое Единство" является своего рода моновластью в Латвии. Такое мнение в интервью публицисту Элите Вейдемане для газеты Neatkarīgā Rīta Avīze высказала профессор Рижского университета имени Страдиня (RSU), политолог Илга Крейтусе.

Во вторник, 6 февраля, правительство поддержало план Министерства финансов по отделению Управления налоговой и таможенной полиции и Управления внутренней безопасности от Службы государственных доходов (VID). Последнее, судя по всему, перейдет в подчинение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), а Управление налоговой и таможенной полиции — в подчинение Минфина. Таким образом, оно окажется под контролем "Нового Единства".

Крейтусе считает, что хватка одного из партнеров по коалиции будет усиливаться.

"Это однозначно. Финансовый контроль концентрируется и будет не только расти, но и усиливаться. Остальные силы коалиции — Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" — являются именно таким придатком, которому позволено существовать лишь до тех пор, пока он не выступает против. Как только они начинают возражать, им советуют заткнуться. Я считаю, что "Новое Единство" — это своего рода моновласть в Латвии", — пояснила Крейтусе.

По мнению политолога, в Латвии нет коалиционного правительства, а фактически в стране контроль над важнейшими сферами осуществляет "Новое Единство".

"Эта ситуация побуждает таких элементов, как Бришкенс, верить в то, что он неприкасаемый, потому что "Новое Единство" ему доверяет. Он думает, что он нужен "Новому Единству" и поэтому он может либо ничего не делать, либо творить окончательную ересь. Говорить о каком-то коалиционном правительстве — это лишнее. Фактически существует правительство "Нового Единства", которое уже было создано в прошлом Сейме и сейчас укрепляет свои позиции во всех важнейших сферах", — отметила она.

Говоря о том, почему исходящим от "Нового Единства" решениям не противится СЗК, Крейтусе подчеркнула, что партия деградировала. СЗК выражает свой протест лишь после того, как это уже сделали другие.

"Министр образования Анда Чакша уже начинает говорить о том, что условия реформы [школьной сети] нужно менять, ее нужно отложить на год и так далее. СЗК начинает протестовать тогда, когда это уже сделали другие: бежит сзади и кричит "я тоже, я тоже". СЗК как политическая сила деградировала. Они могут протестовать или не протестовать, но Олега Бурова я бы назвала высшей степенью их деградации", — заявила политолог.

По мнению Крейтусе, это правительство не развалится, поскольку стабильность нынешней коалиции является "вопросом жизни и смерти" для СЗК и "Прогрессивных".

"Никаких трещин в этой коалиции не появится. Для "зеленых" и "Прогрессивных" это вопрос жизни и смерти: остаться в коалиции. Если их выгонят из коалиции, кем они будут? "Зеленые" будут просто предателями в глазах своих избирателей, потому что они голосовали за Стамбульскую конвенцию, они будут бессильны, они будут никем. Когда-то говорили: "Говорю — Ленин, думаю — партия". Теперь можно сказать: "Говорю — партия, думаю — Лембергс" и "Нет Лембергса — нет партии". Получается, что они сами как структурная единица представляют собой просто сборище людей, желающих посидеть в министерских креслах", — пояснила политолог.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!