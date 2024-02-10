Значительным риском для новой волны инфляции в Лавтии является повышение зарплат, заявил глава банка Латвии Мартирьш Казакс в эфире Латвийского радио. Также эксперт сообщил, когда можно ждать понижения ставки Euribor.

Уровень инфляции в Латвии годом ранее был выше 20%, а в этом значительно снизился. Еще немного терпения, и "инфляционный дракон" будет повержен, заявил в интервью Латвийскому радио президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, пишет Rus.LSM

"Этого дракона прижали к земле, но он еще не уничтожен. Природа инфляции коварна. Поэтому потерпим еще немного!" — сказал глава Банка Латвии. — "Но хорошая новость заключается в том, что инфляция резко снизилась. Как только появится уверенность в том, что инфляция побеждена, процентные ставки пойдут вниз".

Значительным риском для новой волны инфляции эксперт назвал повышение зарплат. И этого допустить нельзя, считает Казакс. "Тогда банковские процентные ставки придется поднять еще выше. Нужно немного терпения, инфляционного дракона нужно убить", — считает банкир.

Прогнозируя снижение ставки Euribor, Казакс призвал подождать. Но воздержаться от оптимистичного сценария.

"Если не произойдет ничего негативного, что снова подтолкнет инфляцию вверх, то ставки начнут снижаться уже в этом году. Когда именно, будет зависеть от того, что продемонстрируют данные — динамика инфляции, происходящее с экономикой. Надо подождать, пока история с инфляцией закончится", — отметил Мартиньш Казакс.

Потребительские цены по данным ЦСУ в 2023 году выросли на 8,9%. В конце года годовая инфляция почти остановилась.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram