VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) объявил конкурс на реконструкцию Рижской телебашни и административно-технического здания на Закюсале. Предполагаемая стоимость договора — более 30 миллионов евро, сообщили в LVRTC.

Отбор продлится около трех месяцев.

По итогам конкурса будет выбран застройщик, который в качестве генерального подрядчика за последние пять лет построил или реконструировал хотя бы одно здание со стоимостью работ более 20 млн евро без НДС.

Как сообщили в LVRTC, в 2022 году на фоне значительного роста затрат на строительство была актуализирована смета реконструкции телебашни. Так как рост затрат значительно превысил прогнозы, закупка была остановлена, а объем проект пересмотрен.

В ходе реконструкции будут восстановлены устаревшие строительные конструкции телебашни и повышена энергоэффективность здания, отремонтировано и расширено общественное пространство, построены смотровые площадки на высоте 100 и 130 метров, а также многофункциональное пространство для проведения мероприятий на высоте 100 метров.

Еще одна открытая площадка с усиленными решениями по безопасности планируется на высоте 220 метров.

В башне также планируется создать рабочие места для сотрудников, технические помещения, разместить оборудование, необходимое для работы. Территорию предусмотрено озеленить, оборудовать зоны отдыха и автостоянку для посетителей.

Также планируется восстановить и перестроить все инженерные системы, которые будут подключены к новой системе управления и автоматизации, обеспечивающей энергоэффективное и устойчивое управление зданием. Кроме того, перестроены будут системы противопожарной защиты и пожаротушения.

LVRTC еще продолжает актуализацию проекта, но конкурс уже объявлен, и, если закупка пройдет по плану, выбранный застройщик может начать строительные работы уже в следующем году.

В 2023 году LVRTC объявил закрытый конкурс на реконструкцию телебашни на Закюсале. Ожидаемая цена договора составляла 54 миллиона евро без НДС. В марте 2022 года конкурс был остановлен из-за роста цен на стройматериалы. К тому моменту стоимость проекта выросла более чем на 20%.

Телевизионная башня на Закюсале — самая высокая в Европейском союзе. Она была введена в эксплуатацию в 1989 году, а вещание ведется с 1986 года.

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