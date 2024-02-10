С 19 февраля изменят названия нескольких остановок общественного транспорта в Риге. Остановки используются автобусами 3, 6, 13, 47, 50, 51, 52 и троллейбусами 11, 22, а также троллейбусным маршрутом 16 для проезда в парк и обратно.

Для автобусных маршрутов 47 и 50 в обоих направлениях будут изменены названия остановок Katlakalna iela на улице Крустпилс. Отныне эти остановки будут называться Mazā Rencēnu iela, сообщила агентству LETA представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Название изменено для того, чтобы на 47-м автобусном маршруте от улицы Абрене до Гетлини две остановки подряд не имели одинакового названия "Katlakalna iela" и не вызывали путаницы у пассажиров.

На улице Ницгалес остановки Purvciems троллейбусных маршрутов 11 и 16 будут переименованы в Purvciema iela в обоих направлениях. Учитывая, что конечные остановки троллейбусных маршрутов 18 и 23 называются Purvciems, изменения в названиях нужны во избежание путаницы.

Остановки Nīcgales iela на улице Деглава и одноименная остановка на улице Ницгалес в направлении из центра будут переименованы в "улицу Иты Козакевич" (Itas Kozakeviča iela).

В августе прошлого года участок между улицами Деглава и Ницгалес был переименован в улицу Иты Козакевич. Поэтому комиссия пассажирского транспорта Рижской думы решила изменить названия остановок.

Остановки используются автобусами 3, 6, 13, 47, 50, 51, 52 и троллейбусами 11, 22, а также троллейбусным маршрутом 16 для проезда в парк и обратно.

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