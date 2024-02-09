Формат встреч президента Латвии Эдгара Ринкевича с представителями всех парламентских фракций станет регулярным, сообщил агентству LETA советник главы государства Мартиньш Дрегерис.
Он пояснил, что такие встречи помогают укрепить диалог между законодателем и институтом президента и одновременно являются хорошим способом обсуждения актуальных законодательных вопросов.
Как сообщалось, в пятницу завершается цикл встреч президента со всеми фракциями, представленными в парламенте.
В начале зимней сессии Сейма Ринкевич начал встречаться с представленными в нем фракциями, чтобы укрепить диалог и сотрудничество с парламентом.
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