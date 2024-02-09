Foto: LETA

Формат встреч президента Латвии Эдгара Ринкевича с представителями всех парламентских фракций станет регулярным, сообщил агентству LETA советник главы государства Мартиньш Дрегерис.

Он пояснил, что такие встречи помогают укрепить диалог между законодателем и институтом президента и одновременно являются хорошим способом обсуждения актуальных законодательных вопросов.

Как сообщалось, в пятницу завершается цикл встреч президента со всеми фракциями, представленными в парламенте.

В начале зимней сессии Сейма Ринкевич начал встречаться с представленными в нем фракциями, чтобы укрепить диалог и сотрудничество с парламентом.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit