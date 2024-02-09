На предстоящие этим летом выборы в Европейский парламент подано 16 списков кандидатов, свидетельствует информация, опубликованная Центральной избирательной комиссией.

В пятницу, 9 февраля, закончился срок подачи списков, их можно было подавать с 25 января.

В общей сложности в Европарламент баллотируются 272 претендента, из которых 164 — мужчины и 108 женщин.

Средний возраст кандидатов — 46,5 лет. Самому младшему кандидату 21 год, а самому старшему — 86.

В Европарламент баллотируются семь человек с основным образованием, 31 кандидат имеет среднее образование, высшее образование получили 86%, или 234 кандидата.

128 кандидатов, или 47,1%, указали своим местом жительства Ригу. 15 кандидатов проживают в Ропажской волости, 16 — в Юрмале, 11 — в Елгаве, по семь — в Лиепае и Марупском крае. Остальные проживают в других городах и краях Латвии, а один кандидат отметил, что места жительства в Латвии у него нет.

Жеребьевка номеров списков запланирована в начале следующей недели.

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