Рижское самоуправление решило оборудовать несколько общественных туалетов в центре города платежными POS-терминалами. Теперь посетители смогут рассчитаться банковскими картами или с помощью приложений на мобильных устройствах.

"Продолжаем внедрять в Риге современные решения: оснащение туалетов POS-терминалами это один из шагов в этом направлении. Сегодня люди все реже имеют при себе наличные деньги" — заявил представитель комитета Рижской думы Виестурс Зепс.

Другая причина подобного решения — попытка ограничить доступ к общественным туалетам вандалов и бездомных, которые часто используют эти места не по прямому назначению.

"Пользование туалетами зачастую неприятно или затруднено из-за вандализма со стороны недобросовестных людей. А также из-за длительного пребывания в них бездомных. Из-за этого туалеты часто бывают слишком грязными. Поэтому, с целью заботы о рижанах и гостях столицы, мы решили оборудовать POS-терминалами несколько туалетов", — сообщил Зепс.

Платежные терминалы планируют установить в 17 туалетах, где нет дежурных уборщиков. В настоящее время терминалы установлены в нескольких местах и ​​продолжается их тестирование.

POS-терминалами оборудуют туалеты в парке Алдара, на улице 13 января у улицы Вальню, на площади театра "Дайлес", на Эспланаде, на улице Яниса Асара в Гризинькалнсе, на площади Екаба, в саду Кобес, два туалета в парке Кронвалда — на стороне Кронвалдского бульвара и рядом с улицей Элизабетес, два туалета в Межапарке — на аллее Атпутас у детской площади и на проспекте Остас, в парке Нордеку, на улице Радио, на улице Яуниела у Ратушной площади, в сквере улиц Тургенева и Гоголя у Академии наук, в Верманском саду и в парке Зиедоньдарза.

Размещение терминалов организует выигравшее в конкурсе предприятие Hansab. Работы планируют закончить до конца февраля.

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