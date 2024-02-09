Foto: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

Каждый человек, который сталкивается с судебной властью или с независимыми юридическими профессиями, должен быть уверен в справедливом рассмотрении дела, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в пятницу Ринкевич принял участие в заседании Совета юстиции, чтобы ознакомиться с деятельностью и приоритетами работы совета на 2024 год.

Обращаясь к представителям Совета юстиции, президент обратил внимание, что с лета 2023 года велась целенаправленная работа по приведению уголовного закона к соответствию актуальной угрозе. Законодатель подал однозначный сигнал о том, какой должна быть политика наказаний в делах государственной безопасности в ситуации, когда Латвия сталкивается с гибридной угрозой и когда агрессия России против Украины создает серьезную угрозу миру и безопасности.

По мнению президента, случай в Екабпилсе существенно подорвал уверенность латвийского общества в способности государства обеспечить защиту любому человеку, который в этом нуждается. Эту уверенность еще больше подрывает прозвучавшая 2 февраля новость о попытке похищения женщины после того, как была отменена временная защита от насилия и снят запрет на приближение.

Президент отметил, что неверие в способность государства защитить своих людей — конкретных людей — катастрофически сказывается на общем доверии общества к государственной власти и готовности общества поддерживать и защищать государственную власть — в том числе в кризисных ситуациях.

"Правосудие, эффективность и справедливость судебной власти — это не просто теоретическая конструкция. Но без доверия и поддержки государственной власти обществом, в том числе судебной власти, не будет достигнута и эффективность судебной власти. Поэтому важно, чтобы судебная власть обосновывала свои решения и разъясняла их обществу понятным образом", — заявил Ринкевич.

Президент выразил уверенность, что, наряду с безопасностью, способность государства быть справедливым влияет на то, насколько общество доверяет государству. Каждый человек, столкнувшийся с государственной властью, включая судебную власть или независимых юристов, должен быть уверен, что его случай рассматривается справедливо. Для человека, причастного к тому или иному делу, это дело, скорее всего, единственное и самое важное и заслуживает должного внимания. Поэтому важно помнить, что профессионализм не означает равнодушие. Профессионализм подразумевает уважительное и внимательное отношение к каждому человеку.

"На доверие общества к государству влияет и то, правильно ли государство реагирует на свои ошибки. Важно, что и судебная власть, и принадлежащие к судебной власти структуры и лица доказывают, что они сами способны распознавать несправедливые ситуации и действовать, чтобы их исправить", — подчеркнул Ринкевич.

Создание Совета юстиции определено законом о судебной власти. Совет юстиции является коллегиальным органом, участвующим в разработке политики и стратегии судебной системы, а также совершенствовании работы судебной системы. Цель создания Совета юстиции — уравновесить отношения между исполнительной, судебной и законодательной властью, определив важную роль каждой в вопросах, касающихся судебной системы.

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