В пятницу вечером для некой семьи общение с кондуктором ViVi выдалось совсем неудачным — из-за забытой карты скидок "3+" ребенок не смог доказать обоснованность стоимости билета, поэтому кондуктор даже угрожал высадить маленького пассажира из поезда. Президент страны Эдгар Ринкевич отреагировал на ситуацию, написав пост в соцсети "X" (бывший Twitter), призвав компанию изменить свое отношение.

Пост отца ребенка появился в поле зрения пользователей социальной сети "Х" в пятницу, 9 февраля, вечером.

Екабс Трамда рассказал, что все трое его детей ехали вместе в поезде. Билеты были куплены со скидкой "3+". Контроль потребовал от каждого юного пассажира предъявить индивидуальную карту "3+". У самой младшей карты при себе не было. Девочка расплакалась, старшему брату пришлось приобрести сестре билет за полную стоимость. "Преступление века предовращено. Спасибо ViVi", — написал отец детей.

Visi trīs bērni iesēdināti vilcienā braucienam uz laukiem. Biļetes pirktas ar 3+ atlaidi. Kontrole grib katra individuālo 3+ karti. Mazākajai tā nav paņēmusies līdzi. Puņķi, asaras, utt. Brālim izdevās nopirkt pilnu biļeti. Gadsimta noziegums novērsts. Paldies @ViviVilciens. — Jēkabs Tramda (@MiksMikelsons) February 9, 2024

Кондуктор также пригрозил детям, что ребенка высадят, если у него не будет соответствующего билета.

Инцидент возмутил нескольких пользователей "X", в том числе — президента Латвии Эдгара Ринкевича, который, перепостив сообщение отца детей, прокомментировал ситуацию:

"Это, конечно, не "вопрос уровня президента", как многие говорят, но чисто по-человечески я бы хотел услышать объяснения ViviVilciens. Может быть пора поменять отношение", — написал Ринкевич.

Šis, protams, nav "prezidenta līmeņa jautājums", kā daudzi teiks, bet tīri cilvēciski es gribētu dzirdēt @ViviVilciens skaidrojumu. Varbūt laiks pamainīt attieksmi https://t.co/aZBZ0roDfV — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 9, 2024

В аккаунте ViviVilciens пока нет никаких комментариев — хотя в посте президента название предприятия затэгано.

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