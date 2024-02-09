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В пятницу вечером для некой семьи общение с кондуктором ViVi выдалось совсем неудачным — из-за забытой карты скидок "3+" ребенок не смог доказать обоснованность стоимости билета, поэтому кондуктор даже угрожал высадить маленького пассажира из поезда. Президент страны Эдгар Ринкевич отреагировал на ситуацию, написав пост в соцсети "X" (бывший Twitter), призвав компанию изменить свое отношение.

Пост отца ребенка появился в поле зрения пользователей социальной сети "Х" в пятницу, 9 февраля, вечером.

Екабс Трамда рассказал, что все трое его детей ехали вместе в поезде. Билеты были куплены со скидкой "3+". Контроль потребовал от каждого юного пассажира предъявить индивидуальную карту "3+". У самой младшей карты при себе не было. Девочка расплакалась, старшему брату пришлось приобрести сестре билет за полную стоимость. "Преступление века предовращено. Спасибо ViVi", — написал отец детей.

Кондуктор также пригрозил детям, что ребенка высадят, если у него не будет соответствующего билета.

Инцидент возмутил нескольких пользователей "X", в том числе — президента Латвии Эдгара Ринкевича, который, перепостив сообщение отца детей, прокомментировал ситуацию:

"Это, конечно, не "вопрос уровня президента", как многие говорят, но чисто по-человечески я бы хотел услышать объяснения ViviVilciens. Может быть пора поменять отношение", — написал Ринкевич.

В аккаунте ViviVilciens пока нет никаких комментариев — хотя в посте президента название предприятия затэгано.

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