В субботу, 10 февраля, по всей Латвии температура воздуха сохранится ниже нуля, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха ночью составит от -4…-9 градусов в Курземе и Земгале до -15…-18 градусов местами в северо-восточной части страны.

Во второй половине дня температура воздуха поднимется до -1…-5 градусов, в Алуксне будет не теплее -7 градусов.

Ожидается умеренный восточный ветер, днем его скорость в порывах будет достигать 8-13 метров в секунду. Мороз при ветре может показаться более сильным, чем показывает термометр.

Прогнозируется частичная облачность, днем по направлению с юга облачность начнет сгущаться. Местами возможны небольшой снег и метель.

В Риге днем ожидаются прояснения, а вечером — небольшой снег. Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до -7…-8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -2…-3 градусов.

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