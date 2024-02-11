В 2023 году в странах Европы резко выросло число случаев заражения корью. На этой неделе впервые за последние пять лет был зарегистрирован случай заболевания в Эстонии. Портал Delfi рассказывает, как обстоит ситуация с корью в Латвии: что с прививками, есть ли риски и зачем вообще прививаться от кори.

С января по октябрь 2023 года в Европе зафиксировали более 30 тысяч случаев заражения корью, пишет Politico. Для сравнения, в 2022-м году был зарегистрирован лишь 941 случай. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что все дело в снижении уровня вакцинации от кори. При этом корь снова появилась в странах, которые ранее объявили о полной победе над этой болезнью.

На этой неделе первый с 2019 года случай заражения корью внутри страны был зафиксирован в Эстонии. Пациент в детстве человек получил прививку от кори, но предполагается, что однократная доза вакцины, полученная в конце 1960-х годов, не предотвратила заболевание. При этом сообщается, что заразился сотрудник дошкольного учреждения. Других случаев заражения, связанных с семьей или работой, не выявлено.

В Латвии пока спокойно

В Латвии последний случай заражения корью был зафиксирован в мае 2023 года, сообщила Delfi руководитель отдела коммуникации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая. Однако заражение произошло за пределами страны — в Великобритании.

Согласно статистике, в последний раз заболевания корью внутри страны были зарегистрированы в 2019 году. Тогда заразились три человека. В 2018 году было выявлено 25 случаев заражения, годом ранее — ни одного. Латвия тогда была одной из двух стран Европы, где не было констатировано ни одного случая заболевания.

Вакцинация поможет избежать заражения

Корь — острое вирусное заболевание, которое легко передается воздушно-капельным путем, а также при прямом контакте с зараженным. Содержащие вирус капли после кашля или чихания могут оставаться в воздухе до двух часов и столько же времени вирус может оставаться на поверхностях. Единственным эффективным средством профилактики является вакцинация.

В Латвии охват вакцинации и коллективный иммунитет мониторят по уровню иммунизации детей и зарегистрированным случаем заражения корью, пояснила представитель SPKC Арая. "Вакцинация началась в 1968 году (первая доза), она была дополнена второй дозой вакцины в 1993 году. Показатели заболеваемости снизились настолько, что в последние годы не было зарегистрировано случаев заражения. Коллективному иммунитету также способствуют люди, которые родились до начала вакцинации и переболели корью", — отметила Арая. Уровень иммунизации детей в Латвии после первой дозы вакцины в 2023 году составлял 93%, а после второй — 91,7%.

Как понять, что ты заболел?

Заболевание корью может протекать с серьезными осложнениями. Наиболее частые — средний отит, диарея и пневмония. Примерно у одного из 1000 больных развивается воспаление ткани головного мозга (энцефалит). Чаще всего осложнения возникают у детей младше пяти лет, взрослых старше 20 лет, лиц с иммунодефицитом, например, лейкемией, ВИЧ/СПИДом, а также у беременных женщин (корь может вызвать гибель плода или преждевременные роды).

Но как понять, что вы или ваш ребенок заболели корью? При заражении симптомы обычно появляются через 10-12 дней. Сначала ощущения напоминают простуду — насморк, кашель и повышение температуры. Глаза краснеют и становятся чувствительными к свету.

По мере того, как болезнь прогрессирует, обычно через два-четыре дня после появления первых симптомов, температура может повыситься до 39–41°C. Появляется красная сыпь, которая распространяется с головы по всему телу. Затем сыпь бледнеет и пропадает в течение недели, оставляя за собой усиленную пигментацию и шелушение кожи. Следует помнить, что больной опасен для окружающих за четыре дня до появления сыпи или первых симптомов заболевания и до четвертого дня после появления сыпи.

Что делать, если появились симптомы?

Лекарства от кори не существует, поэтому используются средства, снижающие тяжесть симптомов. Если повышенная температура держится более двух дней после появления сыпи, это может свидетельствовать об осложнениях и их повышенном риске. Антибиотики при кори используются как раз в случае таких сложных вторичных инфекций, как пневмония и средний отит.

Вакцинация — единственное эффективное средство профилактики кори. При вакцинации применяется комбинированная вакцина против, кори, краснухи и эпидемического паротита ("свинки"). Для максимальной защиты необходимо сделать две прививки: первую в возрасте 12-15 месяцев, а вторую — в возрасте семи лет.

Если появились симптомы кори (особенно, если в последние 17 дней у вас был контакт с инфицированным человеком), нужно связаться со своим семейным врачом и договориться о визите на дом, чтобы не заразить окружающих.

Людям с ослабленным иммунитетом, которые находятся в группе риска, рекомендуется вакцинация в течение 72 часов после вероятного заражения. Инкубационный период у вируса в вакцине короче, чем у вируса, попавшего в организм естественным путем.

По истечении 72 часов все еще рекомендуется сделать прививку, чтобы защитить себя после другого возможного контакта с больными корью.

Предполагается, что от заболевания корью защищены:

Переболевшие люди, чей диагноз был лабораторно подтвержден;

Жители, которые получили обе прививки от кори в соответствии с календарем вакцинации, и запись об этом имеется в медицинской документации, либо в прививочном паспорте;

Те, кто проверил и доказал наличие иммунитета лабораторно;

Рожденные до 1958 года жители, поскольку можно допустить, что они переболели корью, так как родились за 10 лет до начала вакцинации в 1968 году.

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