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В январе 2024 года количество пассажиров поездов Vivi (новый бренд Pasažieru vilciens) составило 1,26 млн пассажиров — это почти на 64 тысячи человек (на 5%) больше, чем в январе прошлого года (1,19 млн пассажиров), сообщила Сигита Звиедре, руководитель отдела коммуникаций и маркетинга PV.

Точность графика движения поездов Vivi (показатель, подтверждающий, сколько рейсов совершено по поездам по графику движения) в январе этого года составила 91,7%.

Для сравнения: в январе 2023-го точность поездов была 98,3%, сообщает пресс-служба AS Pasažieru vilciens.

"Хотя нынешняя точность поездов Vivi все еще выше средней по ЕС (88%), но все же это не тот уровень, который мы прежде обеспечивали пассажирам и к которому мы стремимся теперь. Мы предприняли несколько шагов для стабильности сервиса. В краткосрочной перспективе это означает изменения в расписании до тех пор, пока Škoda Vagonka не даст гарантии, что их поезда работают без дефектов. Теперь мы более осторожно запускаем в движение новые электропоезда, планируем движение Škoda на маршрутах, где есть два пути, а также используем старые поезда", — пояснил председатель правления AS Pasažieru vilciens Роджерс Янис Григулис.

План снижения рисков при эксплуатации новых электропоездов предусматривает: новые поезда как можно меньше курсируют по однопутным железнодорожным линиям; резерв поездов находится в готовности в случае необходимости перевозки пассажиров; новые электропоезда, которые сейчас ремонтируются, вернутся в строй вместе с инженерами Škoda Vagonka; уменьшение ранее увеличенного количества рейсов на электрифицированных железнодорожных линиях.

"Те, кто ездил на новых поездах, отмечают более тихую езду и более приятную обстановку. Поэтому мы уверены, что после того, как Škoda Vagonka устранит технические проблемы, а Vivi вернет прежнюю точность движения, поездки на поездах станут еще более востребованнымы. Будем работать над восстановлением лояльности пассажиров.

Данные опроса, проведенного в 2023 году, показывают, что 88% респондентов удовлетворены движением поездов в Латвии. Этот показатель превысил общие показатели отрасли пассажирских перевозок на 19 процентных пунктов", - отметил Григулис.

Акционерное общество Pasažieru vilciens осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки под брендом Vivi. Предприятие основано в 2001 году, в 2023 году была начата модернизация пассажирских перевозок, введен новый стандарт обслуживания.

В 2022 году PV перевезела 15,7 млн ​​пассажиров, а точность движения графика пеоездов составила 98,8%. Сейчас в компании работает более 970 сотрудников.

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