В Латвии в прошлом году по сравнению с 2011 годом, уменьшилось количество женщин, сделавших искусственный аборт, свидетельствуют данные исследования "О факторах и привычках, влияющих на сексуальное и репродуктивное здоровье населения Латвии", сообщает агентство LETA.

В 2023 году среди женского населения Латвии в возрасте от 15 до 49 лет, перенесшего хотя бы одну беременность, 76% опрошенных отметили, что за свою жизнь не сделали ни одного искусственного аборта. На это указали 69,3% женщин, что значительно выше, чем в 2011 году — 38,8%.

При этом доля мужчин, которые заявляют, что не знают, рассматривала ли когда-либо их партнерша идею сделать искусственный аборт, значительно снизилась — с 59,7% в 2011 году до 17,8% в 2023 году.

Среди тех, кто в опросе заявил хотя бы об одном искусственном аборте в течение жизни, 10,1% утверждают, что минимум один аборт был сделан за последние пять лет. В этой группе опрошенных причиной чаще всего называют нежелание сохранять беременность (46,9%).

Среди женщин наиболее часто упоминаемой причиной является собственное нежелание сохранять беременность (52%), а среди мужчин — желание партнерши прервать беременность (35,9%). Среди женщин желание партнера прервать беременность в меньшей степени (15,6%) указывается как причина аборта.

Нежелание сохранять беременность выше среди молодых людей. На нежелание сохранять беременность как повод для проведения искусственного аборта указывает и более высокая доля жителей, не проживающих с партнером. А более высокий процент среди неработающих указывает на то, что они не могут финансово позволить себе воспитывать ребенка.

Среди женщин, сообщивших об искусственном аборте за последние пять лет, наиболее распространенные причины проведения аборта в 2023 году остались такими же, как и в 2011-м. При этом количество женщин, сделавших аборт из-за того, что они не могут финансово позволить себе воспитание ребенка, значительно увеличилась. уменьшилось.

Также снизилась доля женщин, заявивших, что они прервали беременность из-за того, что отец ребенка бросил их — с 8% в 2011 году до 1,8% в 2023-м.

Среди женщин, сделавших хотя бы один искусственный аборт за последние пять лет, перед принятием окончательного решения 63,8% консультировались с гинекологом и 45% консультировались с партнером. Процент обратившихся к гинекологу, ниже среди женщин с основным образованием. Среди тех, кто имеет более низкие доходы, реже обращались за консультацией к своему партнеру.

Существенных различий по занятости и месту проживания групп, а также в связи с наличием партнера нет.

По сравнению с 2011 годом резко снизился процент женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые консультировались со своим партнером перед проведением искусственного аборта — с 75% до 41,9%. При этом увеличилась доля обратившихся к гинекологу — с 40% до 63,7%.

Среди женщин, сделавших хотя бы один аборт за последние пять лет, наиболее распространенной реакцией партнера, узнав о возможном прерывании беременности, была поддержка этого решения — 46,7%.

Более высокая доля женщин, живущих в сельской местности, сообщила о поддержке прерывания беременности. Тогда как в группе с самым низким доходом и среди женщин, не живущих с партнером, выше процент тех, кто не проинформировал своего партнера. Существенных различий по возрасту, уровню образования и группам занятости нет.

Как и в 2011 году, в Латвии самая высокая доля женщин, сделавших хотя бы один искусственный аборт за последние пять лет, в 2023 году указала, что реакцией партнера была поддержка решения сделать аборт — 50% в 2023 году и 42% в 2011 год.

Большинство женщин (80,5%) были проинформированы врачом о рекомендуемой контрацепции после выполнения аборта, без существенных различий по группам социально-демографических факторов. Но по сравнению с 2011-м доля женщин, которым врач не сообщил им о рекомендуемых методах контрацепции после аборта, увеличилась с 16,6% до 18,9%.

Среди латвийских женщин, у которых была хотя бы одна беременность, 35,6% рассматривали возможность аборта и он был проведен, а 13,4% отметили, что рассматривали возможность сделать аборт, но передумали (так поступили 68,4% женщин в возрасте от 15 до 24 лет и 61,2% женщин 25-49 лет).

Большая часть женщин с высшим образованием, а также тех, кто живет с партнером, никогда не задумывались о искусственном аборте. Среди работающих женщин более высокая доля задумывалась об аборте, и он был сделан. В то время как среди женщин, живущих в сельской местности, более высокий процент рассматривал возможность аборта, но затем передумала. По уровню доходов существенных различий нет.

Среди мужчин, чья партнерша была от него хотя бы один раз беременна, 60,1% респондентов заявили, что их партнерша никогда не рассматривала возможность сделать аборт, а 20,6% сообщили, что не знают о планах партнерши.

Среди мужчин, живущих с партнером, более высокий процент опрошенных указал на то, что их сексуальный партнер никогда не подвергался сексуальному насилию.

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