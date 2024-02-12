Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце января составил 5,7% экономически активного населения, не изменившись по сравнению с декабрем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ, NVA).

В конце января в NVA было зарегистрировано 51 197 безработных, что на 853 человека больше, чем месяцем ранее (50 344 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в январе по-прежнему был в Рижском регионе — 3,6% экономически активного населения, что столько же, как в декабре, а самый высокий уровень был в Латгале — 11,2%, что на 0,2 процентного пункта больше.

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в январе вырос на 0,3 процентного пункта до 7,6% экономически активного населения, в Земгале — на 0,2 процентного пункта до 5,7%, в Видземе — на 0,1 процентного пункта до 8,7%.

В Риге уровень зарегистрированной безработицы в январе не изменился и по прежнему составлял 4,2% экономически активного населения.

В прошлом году уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5,7% экономически активного населения.





Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!