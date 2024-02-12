"Впервые в автобусе я испытала ситуацию, когда водитель не высадил трех человек на нужной им остановке, а отвез их на три-четыре километра дальше и остановился на другой остановке. Среди пассажиров была женщина, которой одной предстояло пройти эти километры темным вечером по обледенелой дороге. Оказалось, что водитель действовал согласно правилам. И действительно, на сайте "Lapline" размещено объявление о том, что автобусы на региональных маршрутах теперь будут останавливаться только на определенных остановках. То есть на селе закрывают почтовые отделения, школы, а теперь и около 80% автобусных остановок", — написала в фейсбуке жительница Видземе о своей поездке на автобусе по маршруту Рига-Эргли. Ее пост вызвал бурную реакцию, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.

На ажиотаж моментально отреагировал министр сообщения Каспарс Бришкенс: "Подобная ситуация абсолютно неприемлема! Было бы логично и гуманно высаживать пассажиров (безопасным образом) в нужных им местах на маршруте, а не заставлять преодолевать километры пешком. Мы работаем над тем, чтобы внести изменения в правила Кабинета министров номер 634. Я также ожидаю более понимающего отношения со стороны перевозчиков еще до внесения изменений в правила".

Отреагировала на пост женщины и Автотранспортная дирекция, попросив назвать остановку, на которой не остановился автобус, чтобы оценить ситуацию.

Как пояснил представитель дирекции Виктор Закис, на региональных автобусных маршрутах перевозчик обеспечивает посадку и высадку пассажиров на автовокзале и на остановках, указанных в расписании, а на остановках, которые в него не включены, останавливаться не должен.

В Латвии сеть региональных автобусных маршрутов насчитывает почти 16 500 остановок, из них 9700 указаны в расписании.

Маршрутная сеть постоянно меняется в зависимости от потребностей пассажиров. Например, за последние четыре месяца в расписание было добавлено 38 новых автобусных остановок.

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