На ажиотаж моментально отреагировал министр сообщения Каспарс Бришкенс: "Подобная ситуация абсолютно неприемлема! Было бы логично и гуманно высаживать пассажиров (безопасным образом) в нужных им местах на маршруте, а не заставлять преодолевать километры пешком. Мы работаем над тем, чтобы внести изменения в правила Кабинета министров номер 634. Я также ожидаю более понимающего отношения со стороны перевозчиков еще до внесения изменений в правила".
Отреагировала на пост женщины и Автотранспортная дирекция, попросив назвать остановку, на которой не остановился автобус, чтобы оценить ситуацию.
Как пояснил представитель дирекции Виктор Закис, на региональных автобусных маршрутах перевозчик обеспечивает посадку и высадку пассажиров на автовокзале и на остановках, указанных в расписании, а на остановках, которые в него не включены, останавливаться не должен.
В Латвии сеть региональных автобусных маршрутов насчитывает почти 16 500 остановок, из них 9700 указаны в расписании.
Маршрутная сеть постоянно меняется в зависимости от потребностей пассажиров. Например, за последние четыре месяца в расписание было добавлено 38 новых автобусных остановок.