Гаражные кооперативы строились во второй половине 20-го века как место, где жильцы новых многоквартирных домов могли хранить и ремонтировать свои автомобили. В 2015 году они стали темой латвийской экспозиции на Венецианской биеннале, а год спустя художница и режиссер Катрина Нейбурга сняла документальный фильм, показывающий гаражи как своеобразную игровую площадку для взрослых мужчин. Так ли это и сейчас?

Только ли это место, где люди держат свои машины? Было любопытно узнать, как люди используют гаражи в больших и малых городах Латвии и каким может быть их будущее, если города отойдут от планирования, сосредоточенного на автомобилях.

Чтобы это выяснить, портал LSM.lv поговорил с владельцем нескольких гаражей в Цесисе Андрисом, с архитектором Карлисом Яунромансом, председателем правления рижского гаражного кооператива Manēža Петерисом Челышевым, владельцем гаража Арнисом Гроссом и автоэнтузиасткой Мадарой Брувере.

По словам Мадары, гаражные кооперативы по-прежнему остаются "мужским миром".

"У людей всегда стояли в гаражах диваны и радиоприемники, а во время пандемии тут устраивали неразрешенные сборища. Здесь мужчины отдыхают от дома и от своих жен", — говорит она. У семьи Мадары с 60-х годов был гараж на Югле, и с трех лет она начала проводить там время с отцом, пока мать была дома с младшим братом.

"Отец мне поручал работу, например, накачивать шины. Чтобы накачать колесо "жигуля", нужно нажать на насос 200 раз". С тех пор Мадара не представляет себе жизнь без машин, даже сам запах машин и гаражей ей нравится.

Арнис Гросс показал гаражный кооператив в Риге, на берегу Даугавы. Середина зимы — не лучшее время для экскурсии сюда, гаражи стоят тихие и закрытые, а вот летом их ворота широко распахнуты, и люди устраивают тут пикники и играют в новус. Только из трубы отапливаемого гаража поднимается дымок, свидетельствующий о том, что внутри что-то происходит.

Для Арниса гараж — это склад и место мужского досуга. В кооперативе он уже давно и замечает некоторые изменения. Например, гаражи теперь привлекают более молодых и состоятельных пользователей, которые держат там свои мотоциклы, сапборды и другую подобную технику. Также тут по-прежнему хранят консервы и овощи, ведь в большинстве гаражей имеются яма, предназначенная вроде бы для ремонта автомобилей, но на самом деле это многофункциональное место. Некоторые ведут в гараже свой бизнес, другие хранят инструменты и оборудование.

Ансис говорит, что после пандемии цены на гаражи выросли, что является свидетельством их популярности. Эту тенденцию подтверждает Петерис Челышев: "Пять лет назад гараж можно было купить за 1000 евро, а сейчас цены начинаются с 5000–7000 евро".

На момент написания статьи гараж в Риге, на улице Весетас, предлагалось купить за 9500 евро, а еще один — за 14900 евро. Многие арендуют свои гаражи за фиксированную ежемесячную плату плюс членский взнос в кооператив, покрывающий расходы на охрану, техническое обслуживание и тому подобное.

"Спрос есть! Не то что бы очередь, но каждый день мне звонят и спрашивают, есть ли свободный гараж. Это из-за расположения. У многих людей в этом районе нет гаражей. Парковка автомобиля на улице Весетас теперь платная, — говорит Петерис. — На улице крадут фары и велосипеды. Люди хотят безопасности. Парковки переполнены". В этом кооперативе 95% пользователей гаражей действительно держат в них машины. "Вы толком не знаете, что хранят люди в гаражах, но спрашивать, что они собираются там делать, при продаже или сдаче в аренду нельзя".

Андрис, со своей стороны, говорит, что осознал потенциал гаражей, когда купил дом с четырьмя гаражами. С тех пор он купил в Цесисе несколько гаражей и сдает их в аренду. Он сравнивает это с другими видами инвестиций в недвижимость: "Большой прибыли нет, но инфляцию сдерживает. Когда у тебя появляются лишние деньги, ты начинаешь думать, куда их вложить. Кто-то покупает дорогие автомобили, кто-то выбирает недвижимость".

Хотя цены взлетели до небес, гаражи в Цесисе пользуются большим спросом. "Свободных гаражей нет. В Валмиере ситуация лучше, возможно, потому, что там легче найти работу, уровень доходов выше, а недвижимость дешевле", — комментирует Андрис. Он считает, что многие люди не осознают ценности гаражей.

"Я более чем уверен, что многие гаражи не используются. Может быть, дед пользовался, потом умер, но дети и внуки, похоже, и не представляют, что это может кого-то интересовать или даже не знают о наличии гаража, потому что документы не в порядке. Вот, видите, ворота заросли травой. Если бы все привели документы в порядок, гаражей хватало бы".

"Можно предполагать, что гаражи интересны только тем, кто живет рядом, и никому неохота идти километр до своей машины, однако на самом деле это не так. Я знаю одну женщину, которая ездит в гаражный кооператив на автобусе, — говорит Андрис. -Она пользуется машиной только летом, а зимой держит ее в гараже. Но вообще женщины среди пользователей гаражей — большая редкость".

Андрис считает, что новые гаражи, конечно, строить никто не будет, но существующие останутся: "Вроде бы ничего не изменилось. У людей по-прежнему есть квартиры и те же самые потребности. Кроме того, количество автомобилей увеличивается".

Светлое будущее прогнозирует гаражам и архитектор Карлис Яунроманс, причем даже в том случае, если изменятся способы их использования. Яунроманс является одним из основателей платформы архитекторов и дизайнеров Tandeems, которая проводит конкурсы о будущем гаражей с целью найти им новое применение.

У гаражей большой потенциал, считает Карлис. Они могут быть гаражами, мастерскими, даже жилыми помещениями, если достроить еще один этаж. И такое решение уже используется в кооперативе Rītabuļļi в Даугавгриве.

"Гараж — это модульная постройка, то есть возможны типовые решения. Крыша плоская, значит, и пространство крыши можно использовать. С учетом того, что кооперативы находятся за заборами, это отличное место для строительных экспериментов, по сравнению, скажем, с центром Риги, где строительные нормы могут быть довольно строгими", — продолжает Карлис.

Кроме того, этот тип гаражей не уникален для Латвии — такие же мы увидим во всех странах бывшего СССР, поэтому предложение, разработанное для конкретного города, может быть использовано и в любом другом. "Всегда разумнее найти применение чему-то уже существующему, чем стереть его в порошок для создания нового", — уверен дизайнер.

Однако кооперативы — это необычный случай еще и с юридической точки зрения, с точки зрения собственности, отмечает Карлис. Он пришел к выводу, что это сложная экосистема, для которой универсальных решений нет: "Нужно размышлять и экспериментировать с функциональностью. Нужно пробовать".

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