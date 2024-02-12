Специальное разрешение на работу с государственной тайной получили все депутаты Сейма, в отношении которых были поданы запросы, сообщили агентству LETA в Бюро по защите Сатверсме (SAB).

На данный момент у SAB на рассмотрении нет ни одного дела о допуске депутатов к работе с гостайной. Также в SAB подтвердили, что ни у одного из депутатов Сейма 14-го созыва разрешение не аннулировано, и в настоящее время SAB не оценивает, необходимо ли лишить кого-либо из парламентариев допуска к гостайне.

В ноябре прошлого года SAB признало, что получило новые запросы на выдачу специальных разрешений нескольким депутатам Сейма.

Согласно Закону о государственной тайне, проверка должна быть проведена в течение трех месяцев. Если по объективным причинам уложиться в срок невозможно, он может быть продлен еще на три месяца.

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