На данный момент у SAB на рассмотрении нет ни одного дела о допуске депутатов к работе с гостайной. Также в SAB подтвердили, что ни у одного из депутатов Сейма 14-го созыва разрешение не аннулировано, и в настоящее время SAB не оценивает, необходимо ли лишить кого-либо из парламентариев допуска к гостайне.
В ноябре прошлого года SAB признало, что получило новые запросы на выдачу специальных разрешений нескольким депутатам Сейма.
Согласно Закону о государственной тайне, проверка должна быть проведена в течение трех месяцев. Если по объективным причинам уложиться в срок невозможно, он может быть продлен еще на три месяца.
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