Foto: rus.delfi.lv

Мост через железнодорожные пути в юрмальском районе Дзинтари выглядит плачевно: проржавевшая арматура, через которую льется вода прямо на тротуар, падают куски арматуры. Все это небезопасно, отмечают юрмальчане. А ведь этот мост имеет еще и стратегическое значение — во время визитов высоких гостей в президентскую резиденцию в Юрмале его опоры часто охраняет полиция. В городской думе отметили, что меры уже приняты. Капитальный ремонт путепровода начнут в марте и обойдется он в 9 миллионов евро.

Под железнодорожным мостом в Дзинтари кипит жизнь: ездят автомобили, по своим делам идут пешеходы. Но проходя под мостом некоторые из них заметно ускоряют шаг. Вероятно, потому что не чувствуют себя в безопасности, — отмечают в сюжете передачи Bez Tabu.

Прямо у опор моста можно обнаружить куски отвалившейся штукатурки. А если такой кусок штукатурки упадет кому-то на голову? Ведь, под этим мостом ходят люди и паркуются автомобили.

"Я езжу здесь на автомобиле каждый день. Страшно, что что-то может обрушиться", — рассказывает местный житель Нормунд, сидящий в припаркованном под мостом автомобиле.

Признаются в небезопасности и пешеходы: проходя по пешеходной дорожке под мостом, опасаешься, как бы не упала на голову штукатурка. Потому, приходится ускорять шаг. "Теперь хотя бы разместили зеленую сетку с целью предотвратить падение кусков моста на голову прохожих", — замечает юрмальчанка Вита.

Здесь самый короткий путь для тех, кто хочет попасть в Дзинтарский парк, на железнодорожную и автобусную остановку, или на пляж, — рассказали жители.

Мост имеет и стратегическое значение: во время визитов высоких гостей в президентскую резиденцию в Юрмале его опоры часто охраняет полиция, сообщил порталу Delfi живущий неподалеку местный житель.

В нынешнем состоянии мост требует капитального ремонта, резюмирует репортер Bez Tabu. И указывает рукой на глубокие лужи, которые образуются из-за проникающих через дыры в проржававшей арматуре потоки воды. Эти лужи и пытаются обойти пешеходы. А что думают по этому поводу в Юрмальской думе?

Причиной плохого состояния моста является отсутствие денег, отметили в самоуправлении. Нужно было получить софинансирование ЕС. Город уже взял кредит, провел конкурс на ремонт моста и заключил договор со строительной компа. В капитальный ремонт моста планируют вложить 9 миллионов евро, рассказал исполнительный директор Юрмальской думы Эдгарс Стобовс. Ремонтные работы начнутся уже в марте.

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