Службы экстренной помощи изменили систему обработки звонков, поступающих на единый номер 112, а также разработали мобильное приложение 112 Latvija и веб-сайт 112.lv, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В результате изменений в дальнейшем жители не смогут больше звонить по номеру 112 в конкретный полицейский участок, а информацию будет принимать единая операторская служба.

Если раньше значительная часть звонков на номер 112 переадресовывалась и информация о вызове передавалась другим службам экстренной помощи, то после реализации проекта звонки будут переадресовываться только Службе неотложной медицинской помощи.

Одним из главных преимуществ изменений системы для жителей станет то, что при звонке по номеру 112 о происшествиях, требующих участия только полиции, их больше не будут перенаправлять к оператору другой службы и не придется повторять информацию.

Жители, которые впредь продолжат звонить по номеру 110, также будут соединяться с контактным центром 112, который примет сообщение о происшествии и передаст информацию другим службам. Диспетчеры службы 112 больше не будут перенаправлять звонки в конкретные участки Госполиции и муниципальной полиции по просьбе звонящих, а выяснят, где и что произошло, и оценят, необходимо ли привлечение экстренных служб и в какой степени.

Теперь контактный центр 112 является центром первого уровня обработки информации, который оценивает все сообщения о происшествиях и передает соответствующим службам только экстренные вызовы. На втором уровне информация о происшествии поступает в электронном виде одновременно в VUGD и Госполицию, которые направят на место происшествия необходимые ресурсы.

Система обработки вызовов изменена, чтобы сократить время между звонком и прибытием экстренных служб.

"Когда случается несчастье, важно как можно быстрее оказать необходимую помощь, поэтому после нескольких лет работы завершен крупный проект, который позволит сократить необходимое экстренным службам время, чтобы прийти на помощь попавшим в беду людям. Для этого прием и обработка экстренных сообщений теперь будет осуществляться на двух уровнях", — сказал начальник VUGD Мартиньш Балтманис.

Кроме того, была разработана и внедрена Единая платформа контактных центров. Начальник Информационного центра Министерства внутренних дел Арис Дзерванс заявил, что Единая платформа контактных центров — это уникальное решение, которое адаптировано к потребностям VUGD и полиции, а также является "качественно новым шагом в развитии работы оперативных служб". Изменения означают переход на новую технологическую платформу и создают "логическое и технологическое основание для дальнейшей дигитализации процессов решения чрезвычайных ситуаций и обмена информацией между оперативными службами, и для автоматизации управления работой оперативных служб".

Дзерванс также сообщил, что платформа обеспечивает возможность ее расширения дополнительными функциями и интегрирования в нее не только структур внутренних дел, но и других игроков, например, муниципальных спасательных служб.

Также в рамках проекта разработаны новое приложение 112 Latvija и веб-сайт 112.lv. Через приложение можно позвонить или отправить текстовое сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112, получить уведомления о потенциальных угрозах и узнать, как действовать в различных опасных ситуациях. Пользователи приложения 112 Latvia будут получать информацию о потенциально опасных ситуациях, например, красные или оранжевые предупреждения об опасных погодных условиях, проверках сирен тревоги и других происшествиях, которые требуют готовности к действиям в случае чрезвычайной ситуации.

Также при звонке на единый номер вызова экстренных служб 112 через приложение 112 Latvia диспетчеры смогут определить примерное местоположение звонящего, что позволит быстрее оказать помощь в случаях, когда человек не может назвать точный адрес.

Балтманис сообщил, что до сих пор также можно было определить местонахождение звонящего, но точность различалась — она могла быть с радиусом 150 метров и больше. Теперь, благодаря новой системе, по словам представителя разработчика технологических решений Meditec Гуны Балаклейне, во время звонка будут определяться примерные координаты, а чем дольше будет продолжаться разговор, тем точнее они будут. "Теперь возможно определение расстояния до трех метров", — добавила она.

Балаклейне также сообщила, что это первый масштабный проект в Латвии и платформа является настолько всеобъемлющей, что она обеспечивает полный цикл обработки работ — начиная от планирования сотрудников и транспортных средств и до передачи оперативных задач. Эффективность системы подтверждает и то, что в нее внедрено несколько модулей: модуль системы географической информации, единый реестр происшествий и различные системы МВД, например, Реестр лиц и Реестр транспортных средств, чтобы все необходимые данные могли быть обработаны как можно быстрее.

В свою очередь сайт 112.lv создан для того, чтобы информировать людей о функциях единого номера вызова экстренных служб 112 и о том, как действовать в случае различных угроз. Также на сайте будут размещаться предупреждения о потенциальных угрозах и необходимых действиях.

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