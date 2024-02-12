Политические организации и не связанные с партиями лица могут использовать в период предвыборной агитации материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Содержание этих материалов может содержать дезинформацию, а целью их распространения может быть попытка повлиять на мнение избирателей — сообщили агентству LETA в KNAB.

В спецслужбе призвали жителей критически оценивать доступную в общественном пространстве информацию, стараясь сначала убедиться в ее правдивости.

Сегодня риски касаются происходящего во время избирательной кампании в США, Польше, Словаки и других государствах. Сообщения о возможных прецедентах в указанных странах могут быть основаны на созданных с помощью ИИ "фейках", созданных в контексте предвыборной конкуренции.

Существует большая вероятность, что ИИ может быть использован и в ходе выборов в Европарламент, отмечает KNAB. Искусственный интеллект позволяет создавать такие материалы в большом разнообразии. В период предвыборной агитации больше всего дезинформации может быть базировано на основании подделки голосов кандидатов в депутаты или размещении их лиц и образов в компрометирующей обстановке на фото и видеоматериалах.

"Негативный опыт с манипулированием общественным мнением в агитационный период при помощи искусственного интеллекта уже наблюдается за границей. Геополитические обстоятельства позволяют предположить, что возможности ИИ будут использованы и на предстоящих выборах в ЕП", — отметил представитель спецслужбы Сандийс Вецтевс.

Человеку без подготовки сложно определить, является ли материал фейком на базе использования искусственного интеллекта. Но такие признаки есть: следует обращать внимание на неестественные гримасы в портретах, части тела, несоответствием между произносимым текстом и движениями губ спикера, или неестественной манерой разговора (голос с нотками металла, неестественная ритмика разговора, странная мимика и пр.).

Период предвыборной кампании перед выборами в Европарламент начался 10 февраля и продлится до дня выборов — 8 июня.

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