Представители бюро премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), Министерства образования и науки, Министерства сообщения, Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), Министерства экономики и комиссии Сейма по образованию, культуре и науке в предстоящие две недели будут встречаться со всеми самоуправлениями Латвии, чтобы обсудить запланированную реформу школьной школ.

В понедельник, 12 февраля, после заседания коалиции Силиня заявила, что запланированы интенсивные переговоры о том, какая поддержка необходима самоуправлениям от правительства и министерств, чтобы самоуправления могли принимать решения об изменениях в системе образования.

Через две недели на заседании коалиции планируется обсудить результат переговоров и тогда можно будет принять решение о дальнейших шагах, отметила премьер.

Возражения по поводу планируемой реформы озвучил Союз зеленых и крестьян (СЗК), указав на еще не решенные вопросы. Политик СЗК, министр экономики Виктор Валайнис сказал, что сегодня достигнута существенная договоренность о том, что в дальнейшем к рассмотрению вопроса по существу будут привлекаться и другие ответственные министерства.

По мнению Валайниса, вопрос не только в изменении модели финансирования образования, но и в других вещах, которые не могут рассматриваться в отрыве от упомянутого предложения, поэтому необходимо встретиться со всеми самоуправлениями, оценить каждую школу, чтобы понять, что необходимо сделать, чтобы можно было успешно внедрить реформу школьной сети.

Как уже сообщалось, в настоящее время правящая коалиция продолжает дискуссии о реформе школьной сети. В краткосрочной перспективе реформа школьной сети будет происходить на добровольной основе, но при этом министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") призывает определить срок, с которого новая модель финансирования будет введена в качестве условия

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!