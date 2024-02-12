Прекращение экономических связей со странами-агрессорами — Россией и Беларусью — тоже является мощным способом поддержки Украины, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в понедельник, 12 февраоя, встретился с членами торговых палат Норвегии, Швеции, США и Немецко-балтийской торговой палаты.

Президент отметил, что глобальные потрясения прошедших лет и широкомасштабная война в Украине изменили то, как многие из нас работают и думают. По словам Ринкевича, это продемонстрировало нашу силу и готовность помогать Украине до ее полной победы.

"Наша помощь оценивается на всех уровнях. Разрыв экономических связей со странами-агрессорами — Россией и Белоруссией — тоже является мощным способом поддержки Украины. В то же время война и различные геополитические изменения, конечно, вызвали и определенную неуверенность в будущем. Это вполне по-человечески и наблюдается во всем мире, не только в Латвии", — такое мнение выразил Ринкевич.

В своем выступлении он отметил аспекты безопасности — Латвия является членом НАТО и Евросоюза. По мнению президента, лучших гарантий безопасности у Латвии и других стран региона нет. Ринкевич подчеркнул, что несмотря на это, ответственность за страну в первую очередь лежит на нас самих.

Президент напомнил о нескольких важнейших задачах, отметив важность укрепления восточной границы Латвии перед лицом военных и гибридных угроз — это жизненно важный вклад в государственную безопасность.

В этой связи Ринкевич подчеркнул, что ведется работа над оснащением границы важной военной инфраструктурой, в том числе упомянув строительство такого объекта, как полигон "Селия". По его мнению, это важно как для обороны страны, так и для нужд альянса. В то же время, по словам президента, развитие оборонной отрасли является предпосылкой для обеспечения самодостаточности производства и поставок. Кроме того, целенаправленно реализуются дополнительные меры по повышению устойчивости общества, укреплению служб государственной обороны и реформированию протоколов гражданской обороны.

"Более строгое применение правовых актов и наказания за преступления против государственной безопасности являются неотъемлемой частью защиты интересов государства. Наконец, необходимо предпринимать действия для улучшения избирательной системы, находить решения новых проблем, вызванных дезинформацией и использованием искусственного интеллекта в избирательных кампаниях. В ближайшие дни я планирую внести законодательное предложение в Сейм, чтобы обеспечить, чтобы и для этого аспекта было найдено соответствующее регулирование", — подчеркнул президент.

Обращаясь к собравшимся, Ринкевич отметил, что на экономическом форуме в Давосе у него была возможность принять участие в закрытой дискуссии об оценке глобальных рисков. Президент подчеркнул, что политики и руководители предприятий сошлись во мнении, что прогнозы рисков значительно ухудшились и глобальные риски становятся все более комплексными.

"Поэтому подготовиться становится все сложнее. Одним из главных рисков была признана дезинформация, способствующая еще более резкой поляризации общества. Мы это очень хорошо видим здесь, в Европе, да и за Атлантическим океаном, в Северной Америке", — отметил президент.

Он также добавил, что, помимо этого, растут риски, вызванные геополитической напряженностью, экономическими различиями, а также изменением климата. Ринкевич подчеркнул, что во время дискуссии обсуждалось то, насколько важна готовность к рискам на всех уровнях — в государственном и частном секторах.

"Но я убежден, что мы не должны жить с чувством обреченности. Следует активно строить будущее, развивая устойчивость к глобальным вызовам. Показывая свою готовность, мы показываем свою силу", — отметил перед собравшимися президент.

Он также упомянул, что во время региональных рабочих визитов старается посещать производства как местных, так и зарубежных капитальных обществ. Он поблагодарил членов торговых палат за доверие, которое они оказали Латвии. Президент добавил, что позитивное и дальновидное мышление особенно важно в эти беспокойные времена.

По его словам, и предприниматели требуют от правительства четкого краткосрочного и долгосрочного плана — это касается энергетики, климата, здравоохранения или любой другой сферы. Президент подтвердил, что мы осознаем проблемы, но иногда кажется, что мы "застряли на этапе выявления проблем".

"В Латвии есть такая шутка, что все решения надо подавать в рабочую группу. От многих иностранных представителей я слышал, что на любую проблему один ответ — всегда рабочая группа. И проблема в том, что иногда решения куда-то исчезают. В этой связи на встрече с премьер-министром и другими отраслевыми министрами я настаивал, чтобы мы были более активными", — подчеркнул Ринкевич.

По его мнению, нужно сосредоточиться на результате, которого мы хотим достичь, а не на процессе. Президент отметил, что он верит в "эффект снежного кома" и то, что мелкие положительные перемены приводят к большим результатам. Ринкевич подчеркнул, что необходимо начать действовать.

"Когда новое правительство начало работу, я призвал его уделять особое внимание образованию и науке, привлечению инвестиций и сокращению регионального и экономического неравенства в нашей стране. Кроме того, приоритетами должны быть здравоохранение, внешняя и внутренняя безопасность, а также повышение экономической конкурентоспособности Латвии", — отметил президент.

Он рассказал, что на встрече с жителям в латвийских регионах пришел к выводу, что для реализации перемен нужно разговаривать с людьми, выслушивать их и объяснять, почему перемены необходимы. Президент признал, что наблюдал в этой сфере довольно сложную ситуацию.

По его словам, мало того, что министры просто ездят с визитами по стране, чтобы встретиться с самоуправлениями, или с теми людьми, которые работают в агентствах, за которые министр несет ответственность, — нужно говорить просто с людьми, организуя публичные встречи, или другими способами. Ринкевич напомнил, что создал государственную комиссию по конкурентоспособности, чтобы укрепить усилия правительства по повышению конкурентных преимуществ Латвии в науке, высшем образовании и предпринимательской деятельности.

По мнению президента, конкурентоспособность Латвии должна основываться, прежде всего, на хорошей системе образования и высококвалифицированной и здоровой рабочей силе. Во-вторых, нужно сосредоточиться на науке и инновациях, чтобы создавать продукты и услуги с высокой добавленной стоимостью. В-третьих, поддерживать и традиционные и рентабельные отрасли. Президент считает, что нашей сильной стороной могут стать быстрые темпы создания и развития предприятий, а также наглядный и надежный процесс принятия решений.

"Если говорить об экономике будущего, мы должны подумать об устойчивом росте. Я считаю, что Латвии следует продолжать путь к энергетической независимости, используя возобновляемые ресурсы. Правительство должно иметь четкую стратегию того, как в будущем будут развиваться наши отрасли, связанные с энергетикой и климатом. Я планирую провести дискуссию по этому вопросу с ключевыми вовлеченными сторонами, чтобы обсудить энергетическую стратегию Латвии", — подчеркнул президент Латвии.

Он отметил, что правительство играет важную роль в принятии необходимых решений исполнительной власти, однако и каждый из нас должен способствовать переменам. По мнению президента, главное преимущество Латвии в том, что каждое предприятие и даже каждый индивид могут найти способ участия в содействии нашему будущему благополучию. Ринкевич подчеркнул, что этого можно добиться, активно участвуя в организациях, например, в торговых палатах.

"У вас есть возможности сотрудничества с местными самоуправлениями. Вы можете начать с введения изменений на своем предприятии, например, наладив сотрудничество с латвийскими учеными в разработке нового продукта или выдвинув в приоритет пожизненное образование своих работников. Многое уже сделано, но впереди у нас еще много возможностей. К счастью, предпринимательская среда всегда более эластична и грамотно обучена, чтобы заметить их и реализовать", — подчеркнул в заключение речи Ринкевич.

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