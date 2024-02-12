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В понедельник, 12 января, вечером из-за снега и гололеда движение было затруднено на дорогах во многих местах Латгалии и Видземе, а также в некоторых местах Курземе, согласно информации, опубликованной Latvijas valsts ceļi (LVC).

Особенно усложнились условия движения на дорогах в окрестностях Гулбене, региональных дорогах в окрестностях Лимбажи, а также на шоссе (Р15) на участке от Айнажи до Матиши.

Также сложные условия движения наблюдаются на участке Таллиннского шоссе (A1) от Звейниекциемса до пероекрестка Туи.

Условия движения затруднены в Видземе и Латгале на автодорогах государственного, регионального и местного значения в окрестностях Даугавпилса, Краславы, Прейли, Лудзы, Резекне, Екабпилса, Мадоны, Балви, Алуксне, Цесиса, Валки и Валмиеры.

В Курземе условия движения усложнились на местных дорогах в окрестностях Салдуса, Добелеса и Талси, а также на дорогах регионального и местного значения в окрестностях Вентспилса, Кулдиги и Тукумса.

Также LVC сообщает, что частично затоплена местная дорога Саулкрасты-Видрижи (V78) возле Абелите, движение на которой организовано по одной полосе. На Таллиннском шоссе (А1) недалеко от Лиепупы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого движение также организовано по одной полосе.

В то же время движение в направлении Риги затруднено из-за поврежденного грузовика на Рижской объездной дороге (А5) на Саласпилсской кольцевой развязке.

Как уже сообщалось, заснеженные участки дороги будут очищены и посыпаны противоскользящими материалами уже в понедельник. В целях улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 129 единиц техники зимнего обслуживания Latvijas autoceļu uzturētājs.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.

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