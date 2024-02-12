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Фальсификация показаний пробега автомобиля — один из наиболее распространенных видов мошенничества в торговле подержанными автомобилями. Согласно исследованию аналитической компании carVertical, из 22 государств — стран Европы и США — в Латвии самое мягкое к такого рода обману законодательство. 12,9% автомобилей в нашей стране имеют "смотанный" пробег. И это является самым высоким показателем, зафиксированным в исследовании.

Компания по сбору и анализу данных автомобильной промышленности carVertical провела исследование в 22 государствах — Европе и США — с целью выяснить, как различные правительства борются с мошенничеством с поддельным пробегом. И законодательство какой страны строже всего относится к этой проблеме.

Как оказалось, отношение к фальсификации показаний одометра существенно различается в разных странах ЕС. Так, во Франции можно получить штраф до 300 тысяч евро, а в Хорватии за такое мошенничество грозит до восьми лет тюрьмы.

Латвийское законодательство является одним из самых снисходительных к подобному обману, говорится в исследовании. Штраф за изменение показаний одометра составляет 100 евро для физических и 1000 евро для юридических лиц.

В соседней Эстонии нет специального закона, в котором упоминается мошенничество с показаниями одометра. Однако в уголовном кодексе есть раздел о мошеннических действиях, который распространяется и на введение покупателя в заблуждение относительно реальной стоимости транспортного средства. В случае признания виновным в таком мошенничестве, виновному грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

В Литве подделавший показатели одометра транспортного средства может быть оштрафован, принудительно задержан или лишен свободы на срок до двух лет.

12,9% автомобилей, проверенных в Латвии через платформу carVertical, имеют "смотанный" пробег. И это является самым высоким показателем, зафиксированным в исследовании.

Таким образом, если бы в Латвии оштрафовали всех продавцов, продававших "скрученные" автомобили, страна собирала бы штрафов на сумму не менее 21,5 млн евро ежегодно. Эта цифра получена с учетом, что максимальный штраф для юридического лица за совершение преступления составляет 1000 евро.

Для сравнения: в Литве 8,3% транспортных средств имеют поддельный пробег, а в Эстонии — 7,8% автомобилей.

Покупая автомобиль с фальшивым показателем пробега покупатель в среднем переплачивает более 20% стоимости транспортного средства, сообщает исследование. А финансовые потери латвийских покупателей из-за действий мошенников могли превысить 69,3 миллиона евро.

Исследование проводилось на основе информации из 22 стран — Польши, Венгрии, Великобритании, Чехии, Литвы, Румынии, Франции, Испании, Италии, Словакии, Эстонии, Латвии, Сербии, Хорватии, Португалии, Германии, Швейцарии, Австрии, Нидерландах, Дании, Бельгии и США.

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