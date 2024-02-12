Январские морозы сказались на счета за отопление. У многих жителей Латвии суммы, начисленные за отопление, возросли по сравнению предыдушим месяцем. Крупнейшая компания, управляющая домами — Rīgas namu pārvaldnieks — признает, что у некоторых домохозяйств сумма в счетах удвоились, сообщает портал LSM.lv.

Теперь январские морозы ударили по кошелькам — особенно тех жителей, которые живут в неутепленных и нереновированных домах. И несмотря на то, что средняя температура воздуха в Риге в январе была всего на 2,4 градуса ниже, чем в декабре, разница в счетах существенная.

Например, разница между суммой в счете, полученном в январе, и суммой в счете, полученном в феврале, может составлять 51 евро за квартиру площадью менее 50 квадратных метров в неутепленном кирпичном доме. Аналогичная ситуация обнаруживается при сравнении двух счетов за за квартиру площадью 58 квадратных метров в панельном доме — 52 евро.

Как сообщает портал LSM.lv, ,ольшинство жителей, опрошенных Латвийским телевидением, также подтвердили, что ощущают рост расходов на отопление.

Так Андрис рассказал, какой он получил счет за квартиру площадью менее 50 квадратных метров: "Если раньше было 200, то сейчас я получил счет на 402 евро. Это без электричества, без газа, без телевидения. Увеличение непропорциональное, потому что зарплата не растет".

Андрис рассказал, какой счет за квартиру площадью менее 50 квадратных метров: "Если раньше было 200, то сейчас я получил счет на 402 евро. Это без электричества, без газа, без телевидения. Увеличение непропорциональное, потому что зарплата не растет".

Хотя суммы за отопление в счетах выросли почти у всех, некоторые жители все же говорят, что увеличение совершенно незначительное.

Рижанка Ингуна: "Теперь придется платить примерно на 40 евро больше. Нужно крепко подумать о своих ежедневных расходах".

Рижанка Силвия: "Было где-то на 30 евро больше В общем счете. Остальные расходы почти не изменились. Так что это отопление. У меня две милые дочки, которые помогают мне жить".

Марис из Риги: "Мне кажется, меньше никогда не было".

Рижанка Инта: "Мне все насчитали, и все, я жизнерадостная. Главное, чтобы было тепло, несмотря на мороз очень хорошо топили. Какой бы счет ни был — он будет, все очень хорошо".

Рижанка Иева: "У меня однокомнатная квартира, я живу одна, и вдруг такой счет! Ну ничего. Я еще могу заплатить из своей пенсии. Куплю акционные товары. У пенсионера есть время сходить в один магазин, чтобы купить уцененный хлеб. У пенсионера времени достаточно".

Rīgas namu pārvaldnieks, который управляет несколькими тысячами домов в столице, заявил, что на сумму в счете влияет количество подаваемого в здание тепла, и оно может быть разным даже для двух одинаковых зданий. На это может влиять не только техническое состояние дома, но и особенности вентиляции.

"Один фактор — это цена отопления. Другой фактор — температура наружного воздуха. И следующие факторы — это то, как используется дом, например, как вентилируются помещения. Если мы посмотрим на эти счета в целом за прошедшие три месяца, то фактически сумма в счете будет в среднем на 30–50% выше, чем был прежде", — пояснил представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.

Также следует учитывать, что многие жители до сих пор проживают в нереновированных и неутепленных домах с устаревшим отопительным оборудованием, что влияет на цену отопления.

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