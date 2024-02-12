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Во вторник, 13 февраля, в Латвии сохранится пасмурная погода с осадками — преимущественно дождем и ледяным дождем, прогнозируют синоптики. До восьми утра из-за обледенения будет действовать так называемое "оранжевое" предупреждение на севере Курземе и в Видземе. В центральной части Курземе, на востоке Земгале и в Латгалии — предупреждение "желтое", то есть опасность ниже.

Как сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии, ночью по территории страны пройдет зона осадков — так называемого ледяного дождя и дождем. В результате на дорогах образуется сильное обледенение.

Под тяжестью льда могут гнуться и ломаться деревья, обрываться линии электропередач.

Синоптики призывают жителей проявлять осторожность.

Небо будет пасмурным, ожидается слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер, днем в Курземе — юго-западный. Температура воздуха составит 0…+3 градуса, на северо-востоке — 0…-3 градуса.

В Риге вторник будет дождливым, температура воздуха составит +1…+3 градуса.

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