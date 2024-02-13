Сегодня утром из-за ледяного дождя и гололеда условия движения во многих районах Латвии, особенно в Видземе и Латгалии, снова очень сложные, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Движение очень затруднено по региональным дорогам в окрестностях Лимбажи, Мадоны и Гулбене и по местным дорогам в районе Валки, Талси, Гулбене и Добеле; затруднено по региональным дорогам в окрестностях Риги, Вентспилса, Кулдиги, Тукумса, Талси, Добеле, Валмиеры, Цесиса, Валки, Балви, Огре, Айзкраукле, Екабпилса, Алуксне, Резекне, Прейли, Лудзы, Краславы и Даугавпилса.

Также условия движения осложнены на главных государственных дорогах: на Таллиннском шоссе (А1), Видземском шоссе (А2), Валмиерском шоссе (А3), Рижской окружной дороге (Балтэзерс-Саулкалне) (А4), Даугавпилсском шоссе (А6) от Риги до Ницгале, Вентспилсском шоссе (А10) от Стразде до Вентспилса, на Резекненском шоссе (А12), на дороге граница с Россией (Гребнево)-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (Медуми) (А13) от Гребнево до Шпоги, на Резекненской окружной дороге (А15) и шоссе Тинужи-Кокнесе (P80).

Водители должны планировать дополнительное время в пути или оценить необходимость поездок. На дорогах работают 108 единиц зимней техники.

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