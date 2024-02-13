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Во вторник, 13 февраля, правительство рассмотрит доклад "О четвертой позиции Консультативного комитета Всеобщей конвенции Совета Европы о защите прав нацменьшинств о Латвии и комментариям Латвии к позиции". Консультативный комитет высказывает опасения, что в общественном дискурсе не всегда разделяются действия России и русского меньшинства Латвии, а национальная идентичность латышей все чаще базируется только на латышском языке вместо того, чтобы создавать чувство принадлежности к многонациональной и многоязычной гражданской нации. В своих комментариях Латвия отвергает критику и рекомендации, утверждая, что в докладе не учтена фактическая и историческая ситуация, негативное влияние и последствия советской оккупации. Также оценка Консультативного комитета названа "местами тенденциозной".

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