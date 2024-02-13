"Ситуация драматичная. Еще более волнительны данные Союза самоуправлений Латвии из Центрального статистического управления: молодые люди в возрасте 15-24 лет нигде не работают и не учатся. Таких насчитывается уже 15 тысяч человек", — признался он, цитирует LA.lv.
Депутат считает, что это вина и системы образования. Окончившие 9 классов молодые люди не имеют возможности продолжить обучение ни в средней школе, ни в ПТУ.
"Если когда-то у нас было так называемое профессиональное образование, то сейчас оно практически недоступно", — объясняет Батня.
Эксперт признал, что часть этих молодых людей уезжает из Латвии, а некоторые просто сидят дома на шее у родителей. "Безусловно, это проблема", — подчеркнул депутат.
По его словам, было бы интересно изучить этот вопрос с целью понять, в чем именно проблема: как эти молодые люди "исчезают" из системы?
Батня призвал изучить все аспекты, — от социального, влияния системы образования, до семейных условий, — чтобы найти решение проблемы.