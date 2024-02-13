В Латвии продолжает увеличиваться число детей, которые не посещают школу. В прошлом году, согласно отчету Министерства благосостояния, в школу не ходили почти 2000 детей. В прошлом директор нескольких школ, а сегодня депутат Сейма Чеслав Батня в программе TV24 "Ziņu top" признает — ситуация драматична.

"Ситуация драматичная. Еще более волнительны данные Союза самоуправлений Латвии из Центрального статистического управления: молодые люди в возрасте 15-24 лет нигде не работают и не учатся. Таких насчитывается уже 15 тысяч человек", — признался он, цитирует LA.lv.

Депутат считает, что это вина и системы образования. Окончившие 9 классов молодые люди не имеют возможности продолжить обучение ни в средней школе, ни в ПТУ.

"Если когда-то у нас было так называемое профессиональное образование, то сейчас оно практически недоступно", — объясняет Батня.

Эксперт признал, что часть этих молодых людей уезжает из Латвии, а некоторые просто сидят дома на шее у родителей. "Безусловно, это проблема", — подчеркнул депутат.

По его словам, было бы интересно изучить этот вопрос с целью понять, в чем именно проблема: как эти молодые люди "исчезают" из системы?

Батня призвал изучить все аспекты, — от социального, влияния системы образования, до семейных условий, — чтобы найти решение проблемы.

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