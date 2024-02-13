В поселке Лиепас в Цесисском районе мужчина слишком близко подошел к железнодорожным путям, в результате чего его сбил поезд. От полученных травм человек скончался на месте. Государственная полиция призывает быть внимательными рядом с железной дорогой, чаще смотреть по сторонам, вынимать наушники при приближении к путям и обязательно периодически говорить о мерах безопасности с детьми.

12 февраля около 21:43 в поселка Лиепас в Цесисском районе в результате несчастного случая на железнодорожных путях погиб мужчина. Первоначальная информация указывает на то, что мужчина шел слишком близко к железнодорожной колее, в результате чего его сбил поезд. От полученных травм мужчина скончался на месте. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

С целью не допустить повторения трагических происшествий на железнодорожных путях, Государственная полиция напоминает о правилах безопасности. Самое главное при пересечении железнодорожных путей – позаботиться о своей безопасности и обратить внимание на возможное приближение поезда. А также соблюдать дистанцию от колеи.

Полиция также призывает родителей регулярно обсуждать с детьми правила пребывания вблизи железной дороги, особенно если ежедневный маршрут включает пересечение или передвижение по железнодорожным путям.

Участникам дорожного движения важно осознавать, что, находясь вблизи железной дороги, все внимание следует уделить безопасности: обязательно останавливаться, смотреть по сторонам, вынимать наушники из ушей, чтобы иметь возможность слышать происходящее вокруг.

Важно учитывать, что тормозной путь поезда значительно длиннее, чем у легковых вагонов. Даже если машинист поезда вовремя заметил опасность на железнодорожных путях, это не означает, что поезд сможет моментально затормозить.

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