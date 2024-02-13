Латвийский министр здравоохранения Хосам Абу Мери назвал недопустимой практику, когда медики между собой обсуждают рабочие вопросы на иностранном языке. И призвал работников здравоохранения использовать на работе латышский язык.

Неприемлема ситуация, когда медики обсуждают рабочие вопросы на иностранном языке, который не понимает один из врачей, заявил в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама» министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое единство»), пишет Rus.LSM.

Министр подчеркнул, что врачи в больницах должны говорить по-латышски, особенно по рабочим вопросам. «На другом языке можно говорить индивидуально или в частном порядке, но не публично», — сказал министр.

Абу Мери выразил мнение, что если пациент не знает латышский и настаивает на разговоре с врачом на иностранном языке, который врач не понимает, пациенту следует привести переводчика или человека, который сможет перевести сказанное врачом.

В то же время министр признался, что работая медиком сам общался на русском языке с пожилыми пациентами. Но, это были исключения.

Хосам Абу Мери сообщил, что на следующей неделе встретится с руководством больниц, чтобы обсудить приоритет использования государственного языка.

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