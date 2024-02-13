Введена в эксплуатацию первая из восьми частей рижского центрального узла железнодорожного проекта Rail Baltica, сообщили представители предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas, ответственного за реализацию проекта в Латвии.

Эта часть проекта закончилась с завершением строительства последних инженерных коммуникаций на пересечении улиц Дзирнаву, Тургенева и Абренес.

Были демонтированы отдельные элементы инфраструктуры, перенесена и реконструирована существующая система сигнализации и коммуникаций Latvijas dzelzceļš, проложены инженерные коммуникации на участке от улицы Маскавас возле Рижского международного автовокзала до путепровода через улицу Лачплеша.

В рамках проекта проложено более 100 километров кабелей сигнализации, 43 километра новых кабельных сетей, несколько километров водопроводов, проведена необходимая реконструкция городских коммуникаций.

Также введена в эксплуатацию трансформаторная подстанция, расположенная недалеко от Рижского центрального вокзала. Построено новое техническое здание для обеспечения вокзала электроэнергией.

"Центр Риги — это очень сложный инженерно-технически участок латвийской трассы, и его поэтапная реализация — единственный путь к конечному результату. Важно, что каждый этап уже дает отдачу обществу — в данном случае это современные и безопасные инженерные коммуникации", — заявил председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис.

Центральный рижский узел Rail Baltica разделен на восемь частей, которые проектируются, согласуются и строятся независимо друг от друга, с тем чтобы задержки на одном участке проекта не повлияли на другие.

На следующем этапе работ BeReRix начнет строительство железнодорожных систем — монтаж новых путей и контактных сетей, железнодорожной сигнализации и инженерных сетей. Также весной этого года планируется завершить строительство путепровода на улице Гоголя в объеме, необходимом для восстановления движения частного транспорта в этом районе. Важной целью на этот год является и начало строительства нового железнодорожного моста Rail Baltica на правом берегу Даугавы.

В районе Рижского центрального вокзала в соответствии с доступным финансированием в 2024 году планируется начать строительство инженерных сетей с южной стороны вокзала и отделочные работы, продолжить строительство крыши, строить эскалаторы и лифты, провести работы по благоустройству прилегающей территории, завершить строительство несущих конструкций вокзала, строить эстакады и платформы.

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