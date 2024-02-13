В Юрмальской думе запланировали вырубить 16 гектаров соснового леса, включая такие центральные районы города как Дзинтари и Булдури. Еще шесть лет лет назад в Юрмале планировали вырубить свыше 20 гектаров леса, но после возражений жителей города проект вырубки "притормозили".

Юрмальское самоуправление собирается передать под застройку частных домов принадлежащие ему сосновые леса в Стирнурагсе, Булдури, Дзинтари, Яундубулты и Пумпури общей площадью более 16 гектаров. Это предусмотрено поправками к планировке территории Юрмалы, которые 25 января были поддержаны большинством депутатов самоуправления, пишет LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.

Депутат Юрмальского самоуправления Улдис Кронблумс рассказывает, что поправки к планировке территории, предусматривающие на месте лесов частную застройку, самоуправление начало обсуждать еще в марте 2018 года, когда его возглавлял Гатис Трукснис. Последний после решения суда о подделке документов в ноябре 2022 года был вынужден покинуть пост председателя думы и сложить депутатский мандат.

Несмотря на потерю кресла, г-н Трукснис не утратил влияния в принимаемых самоуправлением решениях. Он вполне благополучно служит советником нынешней главы самоуправления Риты Спроге. Зная о предыдущей активности Труксниса в продвижении разрешения на застройку лесных территорий Юрмалы, нетрудно представить, какие "ценные" советы он дает нынешней главе самоуправления. Только что принятые поправки к планировке территории - не первая попытка самоуправления передать под застройку эти лесные территории, пишет Latvijas Avīze.

С 2018 года, как оказалось, таких было несколько. В поправках к планировке, внесенных в начале 2022 года, предусматривалось разрешить застройку на месте лесов в упомянутых районах города общей площадью 20,2 гектара. Но после полученных возражений жителей теперь предусмотренная под застройку площадь лесов на несколько гектаров сократилась.

Зачем вместо лесов нужен частный сектор? На этот вопрос глава Юрмальского самоуправления Рита Спроге ответила, что в городе одинаково важно обеспечить и охрану природы, и благоприятные условия для создания качественной и удобной среды проживания для юрмальчан, что означает не только содержание зеленых городских территорий, но и обеспечение места для нового жилья, чистой среды и качественных коммунальных и социальных услуг.

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