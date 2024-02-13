На остальной территории страны прогнозируется небольшой дождь, ледяной дождь и снег, местами туман. Дороги по всей Латвии будут скользкими, а на северо-востоке под тяжестью льда и снега могут гнуться и ломаться деревья, обрываться линии электропередач.
Температура ночью и утром составит +2…-3 градуса, днем — до +1…+5 градусов. Днем во многих регионах сквозь облака выглянет солнце.
В Риге ночью ожидаются небольшие осадки, улицы и тротуары обледенеют. День преимущественно пройдет без осадков. Температура воздуха ночью и утром составит около нуля, днем — до +3…+4 градусов.
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