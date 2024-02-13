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В этом академическом году количество студентов в высших учебных заведениях Латвии сократилось на 1,8% по сравнению с предыдущим учебным годом, однако в этом году зарегистрирован самый стремительный за последние десять лет прирост числа принятых в вузы студентов, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В 2023/2024 академическом году высшее образование получают 74 000 студентов, в то время как в предыдущем академическом году было 75 400 студентов. За последние десять лет число учащихся вузов в Латвии сократилось на 15 700, или на 17,5%.

Как отметили в ЦСУ, количество учащихся в Латвии сокращается на протяжении последних 20 лет. Тенденция к росту наблюдалась только до 2005 года, когда в Латвии было зарегистрировано максимальное количество студентов — 131 100.

В свою очередь значительно возросло в этом академическом году количество зачисленных в вузы студентов — принято 28 900 студентов, что на 9,3% или 2400 больше, чем в предыдущем академическом году.

54,6% студентов были зачислены на программы бакалавриата, 23,2% — в магистратуру, 19,4% — в колледжи, а 2,8% поступили в докторантуру.

Среди принятых студентов по-прежнему больше женщин — 16 500, что составляет 57% общего числа зачисленных студентов.

По данным ЦСУ, 76,1% студентов начали обучение на дневном отделении, а 23,9% учатся на вечерних и удаленных программах.

Большинство, или 58,4% студентов, платят за образование личными средствами, а 41,6% учатся за счет средств госбюджета.

В 2023 году ученую степень или квалификацию получили 14 100 человек, что на 636 (4,7%) меньше, чем в 2022 году. В том числе 4900 человек (35,3%) получили ученую степень в области социальных наук, коммерческих наук и права, 2700 (19,6%) — в сфере здравоохранения и социальной защиты. Инженерные, производственные и строительные программы освоили 11% общего числа выпускников, или 1500.

С 2013 года число выпускников в латвийских вузах сократилось на 35%, или на 7600.

В 2023/2024 академическом году число принятых студентов существенно выросло в ряде отраслей по сравнению с предыдущим годом, когда число студентов почти во всех отраслях сократилось, отметили в ЦСУ. Наибольший прирост студентов отмечен на инженерных, производственных и строительных программах — на 20,1%, а также на образовательных — 17,9%.

В предыдущем академическом году по программам социальных наук, коммерческих наук и права наблюдалось существенное сокращение числа принятых студентов — на 14,3%, однако в этом году число студентов на этих программах вновь выросло — на 15,2%.

В 2023/2024 академическом году наибольший удельный вес принятых студентов пришелся на программы социальных наук, коммерческих наук и права (35,9%), здравоохранения и социальной защиты (15,4%), инженерных наук, производства и строительства (15,4%). Наименьшая доля принятых студентов зарегистрирована на программах сельского хозяйства (1,6%) и образования (6,5%).

В этом академическом году, как и в предыдущем, получить образование можно в 52 высших учебных заведениях — 28 вузах и 24 колледжах. В государственных вузах и колледжах обучается 78,2% общего числа студентов, а в частных учебных заведениях — 21,8%. В трех крупнейших вузах Латвии — Латвийском университете, Рижском техническом университете и Рижском университете Страдыньша — обучаются 51,8% всех студентов. В 37 высших учебных заведениях число обучающихся составляет менее тысячи человек, а в 11 высших учебных заведениях — менее 200.

В 2023/2024 академическом году обучение в докторантуре в Латвии предлагают 18 высших учебных заведений. В них обучаются 3254 докторанта, в том числе 2073 женщины и 1181 мужчина. Чуть менее половины, или 48,6%, учатся в сфере здравоохранения и социальной защиты, а 18,1% — в сфере социальных наук, коммерческих наук и права.

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