Латвия обязалась с 2023 по 2027 год ежегодно дополнительно выделять 200 млн евро на укрепление своей противовоздушной обороны, в целом вложив за пять лет в эту сферу 1 млрд евро, что позволит повысить обороноспособность страны и укрепить безопасность в условиях меняющейся геополитической ситуации.