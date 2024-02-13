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Оценивая предстоящие выборы в Европейский парламент, политики подчеркивают важную роль активности избирателей и честной конкуренции.

Как заявил представитель партии "Для развития Латвии" Артис Пабрикс, партия хочет, чтобы процесс конкуренции был честным, а также равных возможностей для выступлений в СМИ. По словам Пабрикса, партия признает допущенные ранее ошибки, которые привели к тому, что ей не удалось преодолеть 5%-ный барьер на выборах в 14-й Сейм.

Лидер списка Национального объединения Рихард Колс отметил, что списки партий, разделяющих европейские ценности, возглавляют сильные лидеры, и вопрос лишь в том, какими будут их предложения. По словам представителя Нацобъединения, это будет вопрос дисциплины и для самих кандидатов — не стоит обещать того, что в случае избрания неосуществимо. Многое зависит от того, в каких политических группах кандидаты будут работать в Европарламенте, поскольку многие из списков совсем не представлены в европейских политических партиях, что, по его мнению, может стать дополнительным фактором оценки для избирателей.

Лидер "Объединенного списка" Рейнис Познякс надеется, что на предстоящих выборах в Европарламент будут избраны и опытные политики, и новые лица, но важнее всего, чтобы все избранные депутаты совместно работали в интересах Латвии.

Хорошим результатом для ОС Познякс считает один мандат, очень хорошим — два мандата из девяти. Познякс подчеркнул, что все будет зависеть от активности избирателей.

Лидер списка "Прогрессивных" Элина Пинто отметила, что для партии важно показать, что у нее хорошие предложения и сильная команда. "Стартовый номер не так важен, как результат на финишной прямой, который определят избиратели", — подчеркнула представитель партии.

Пинто также заявила, что "Прогрессивные" полны решимости получить в Европарламенте как минимум два места.

Лидер партии "Народ. Земля. Страна" (НЗС) Александр Кирштейнс сказал, что видит хорошие шансы на выборах в Европарламент, поскольку серьезные программы есть только у возглавляемой им партии и "Нового Единства". Участие в выборах в Европарламент НЗС воспринимает как часть марафона, поскольку основная цель партии — показать хорошие результаты на выборах в Сейм.

Лидер списка партии "Латвия на первом месте" Вилис Криштопанс заявил, что партия намерена получить как минимум два или даже три места.

Как сообщалось, под первым номером на выборы в Европейский парламент в Латвии выйдет "Согласие", а последний, 16-й номер достался партии "За стабильность!".

В состоявшейся сегодня в Сейме жеребьевке списков кандидатов второй номер выпал Новой консервативной партии, третий — Национальному объединению, четвертый — партии "Латвия на первом месте", пятый — "Для развития Латвии", шестой — Партии центра, седьмой — "Объединению Младолатыши".

Восьмой номер на выборах в Европарламент будет у "Объединенного списка", девятый — у "Прогрессивных", десятый — у "Силы народной власти", 11-й номер — у "Движения "За!"", 12-й — у "Суверенной власти", 13-й — у списка "Народ. Земля. Страна".

Под 14-м номером на выборы выйдет Союз зеленых и крестьян, под 15-м — "Новое Единство".

Всего на выборах в Европарламент будут баллотироваться депутаты из 16 списков.

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